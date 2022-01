Riiber suveren i Seefeld: Tok sin 44. verdenscupseier

Jarl Magnus Riiber (24) tok sin åttende seier for sesongen og er nå kun fire seirer bak legenden Hannu Manninen.

SEIER: Jarl Magnus Riiber hadde full kontroll i Seefeld fredag.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Nordmannen har vært den suverene kombinerteneren de siste årene, men hadde stått over de to verdenscuphelgene tidligere i år etter en skade i ryggen. Riiber vant alle de syv verdenscuprennene han deltok i (han ble disket i kvalifiseringen til et renn i Ruka i november) før nyttår, og fredag viste han fremdeles har gullformen inne før OL.

OL i Beijing: Få siste nytt og full oversikt i vårt OL-studio!

I Riibers skadefravær er det Vinzenz Geiger og Johannes Lamparter som har tatt seirene, og Lamparter har også tatt over ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

I det første rennet i Seefeld-trippelen var de to sjanseløse i kampen mot Riiber, som dermed tok sin 44. verdenscupseier i karrieren.

Kun Hannu Manninen, med 48 verdenscupseirer, har flere verdenscupseirer i kombinert enn Riiber.

Fakta Flest verdenscupseirer i kombinert 1. Hannu Manninen – 48 verdenscupseirer

2. Jarl Magnus Riiber – 44 verdenscupseirer*

3. Eric Frenzel – 43 verdenscupseirer*

4. Ronny Ackermann – 28 verdenscupseirer

5. Jason Lamy Chappuis – 26 verdenscupseirer

5. Bjarte Engen Vik – 26 verdenscupseirer

7. Magnus Moan – 25 verdenscupseirer

8. Felix Gottwald – 23 verdenscupseirer

9. Samppa Lajunen – 20 verdenscupseirer

10. Akito Watabe – 19 verdenscupseirer* * Fremdeles aktiv Les mer

Seefeld har vært en svært god arena for Jarl Magnus Riiber. 24-åringen tok sin første pallplassering i verdenscupen i Seefeld for fem år siden, og tok også sitt første individuelle VM-gull i Seefeld i 2019. I samme mesterskap ble det også ett gull i lagkonkurransen og ett sølv på lagsprinten.

De foregående to sesongene har Riiber vunnet samtlige seks renn som har blitt gått i Seefeld, og han har dermed også vunnet Seefeld-trippelen ved begge anledninger.

Også årets Seefeld-trippel startet med en seier til Riiber. På grunn av mye vind, ble torsdagens provisoriske hoppkonkurranse brukt til fredagens renn. Der var Riiber helt suveren og hadde et forsprang på 57 sekunder ned til nærmeste konkurrent før langrennet.

I det 7,5 kilometer langrennet ble det aldri spennende, og Riiber gikk inn til en suveren seier. På de siste kilometerne kunne han ta det rolig og det ble til slutt 25 sekunder ned til Vinzenz Geiger på annenplass. Hjemmehåpet Johannes Lamparter ble nummer tre.

GULLDAGER: Jarl Magnus Riiber tok to gull og ett sølv under VM i Seefeld i 2019. Her fra gullet i den individuelle konkurransen i normalbakken, hvor Riiber vant foran Bernhard Gruber og Akito Watabe.

Til årets Seefeld-trippel er det gjort en endring i reglene, slik at de nå ikke tar med seg tiden direkte videre. Istedenfor vil de 15 beste få noen bonuspoeng som de tar med seg til lørdagens hopprenn. Riiber vil der starte 1 poeng, fire sekunder, før nummer to. Det er de 15 beste som får ekstrapoeng før lørdagens konkurranse, og Riiber har 6,2 poeng ned til nummer 16–25 sekunder.

Samme poengsystemet vil brukes til søndagens renn.

Trippelen i Seefeld er de siste konkurransene til kombinertherrene før OL, hvor første øvelse er 9. februar.

Riiber var også med i OL i 2018, hvor han ble nummer fire i begge de to individuelle konkurransen og var med på det norske laget som tok sølv i lagkonkurransen.

Fakta Seefeld-trippelen Slik er utgangspunktet for de 15 beste: 6,2 poeng–25 sekunder 5,2 poeng–21 sekunder 4,5 poeng–18 sekunder 3,7 poeng–15 sekunder 3 poeng–12 sekunder 2,5 poeng–10 sekunder 2,2 poeng–9 sekunder 2 poeng–8 sekunder 1,7 poeng–7 sekunder 1,5 poeng–6 sekunder 1,2 poeng–5 sekunder 1 poeng–4 sekunder 0,8 poeng–3 sekunder 0,5 poeng–2 sekunder 0,2 poeng–1 sekund Les mer