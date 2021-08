Raser mot dømmingen i Norges semifinaletap: – De tar fra oss drømmen vår

TOKYO/OSLO (VG) (Norge-ROC 26–27) De norske håndballjentene måtte nok en gang se seg slått av russerne i en OL-semifinale. Etter nederlaget ytrer de sin frustrasjon mot dømmingen, men kritikken møter motbør fra flere eksperter.

– Jeg sitter med en følelse av at vi måtte vært mye bedre enn russerne for å vinne, sier Nora Mørk til VG og mener det er «helt åpenbart» hva hun mener med det.

– Du tenker på dommerne?

– Ja, vi ser at tiden bare renner ut der det siste minuttet uten at vi får ballen. Da scorer man ikke mål. Da blir det vanskelig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg føler meg maktesløs, sier hun og mener at de mange av kampens situasjoner ble dømt mot Norge av Julia og Charlotte Bonaventura.

– Vi burde vært 10 mål bedre mot Russland i dag. Da hadde det fortsatt vært jevnt, mener Mørk etter 10 scoringer - åtte av dem etter pause.

De franske tvillingene har dømt Norge i flere kamper i OL og dømte også herrelandslagets kvartfinale mot Danmark.

– Jeg synes det var veldig frustrerende. Jeg synes de får spille ekstremt lenge, og det synes jeg de får gjøre ekstremt mange ganger, sier Stine Bredal Oftedal til VG etter kampen.

De norske håndballjentene hadde sjansen til å få revansje mot russerne som knuste Norges OL-drøm under lekene i Rio de Janeiro for fem år siden. I stedet endte det med samme utfall: Russerne, som spiller under navnet ROC, tar seg til finalen på bekostning av Norge. Mens russerne jublet hemningsløst på den japanske parketten, tørket håndballjentene tårer – igjen.

Kampen endte 27–26 i favør russerne, og i kjølvannet av semifinaletapet forteller de norske håndballjentene om hvor misfornøyde de er med dømmingen. Landslagssjefen sier dette om at russerne fikk beholde ballen det siste minuttet,

– Jeg forstår ingen ting. Det må du spørre dommerne om. Jeg synes det er rart, sier Thorir Hergeirsson til VG.

FRUSTRERT: Nora Mørk var ikke fornøyd med dømmingen i fredagens kamp. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

«Pinlig»

De norske jentene får imidlertid ikke medhold fra alle kanter. TV Norges håndballekspert Ole Gustav Gjekstad mener det ikke er dommerne som ødelegger for Norge.

– Jeg synes de er på bærtur her. Vi blir spilt trill rundt største deler av kampen, sier han.

Gjekstad får støtte fra flere hold. Håndballdommer Kjersti Arntsen, som selv dømte OL-finalen i Rio for fem år siden, skriver på Twitter at det er «pinlig å høre Norge klage på dommerne denne kampen. Glem det!».

Tidligere toppspiller Randi Gustad støtter Arntsen og skriver at denne kampen ikke ble avgjort av dommerne.

Landslagstrener Aleksej Aleksejev mener russerne vant på rettferdig vis.

– Det er alltid sånn at taperlaget er misfornøyd med dommerne. Jeg anser at vi vant rettferdig. Jeg la ikke merke til at Norge hadde dommerne mot seg, sier han.

– Det er merkelig. Det kan si hva de vil nå. Jeg synes det var noe for begge sider. Jeg mener - dette er håndball, sier Russlands midtpunkt, Anna Vjakhireva - med ni mål i kampen.

– Latterlig

Nora Mørk, som ble Norges toppscorer med ti nettkjenninger og ble kåret til Norges beste på VG-børsen, tar langt sterkere ord i bruk, og anklager dommerne for å ta fra dem OL-drømmen.

– Det er ikke så mye vits å drive med denne sporten om de ikke skal drive fair en gang. De tar fra oss drømmen vår. Det virker som vi må være ti mål bedre enn russerne, det var vi ikke i dag, sier Mørk til TV Norge.

– Ekstremt lange angrep

I pressesonen sier hun til VG:

– Jeg føler meg litt maktesløs. Det er dette jeg driver med hver dag, og så er det dette som skjer - og jeg kan ikke gjøre noe med det.

Nora Mørk ramser opp flere ting som hun mener dommerne misset på.

– Jeg føler at vi måtte ha vært mye bedre i dag for å vinne, fortsetter hun.

– Det er vanvittig frustrerende. De får stå vanvittig lenge og egentlig bare kaste «gris», sier Kari Brattset Dale til VG.

– Jeg er litt i sjokk over hvor lavt nivå det går an å ha, sier hun videre om dømmingen.

– De får spille ekstremt lange angrep. Da blir det vanskelig å vinne ball, sier Camilla Herrem til VG.

FRUSTRERTE: De norske håndballjentene trasket slukkøret av japansk parkett etter semifinaletapet i Tokyo. Foto: Bjorn Steinar Delebekk