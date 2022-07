Leclerc krasjet ut for Ferrari: – Uakseptabelt

Charles Leclerc (24) var knust etter at han kjørte ut og «ga bort» en mulig seier i Frankrike Grand Prix søndag.

SLUTTKJØRT: Charles Leclerc kjørte ut av løpet mens han ledet Frankrikes Grand Prix.

Det betyr at Max Verstappen (24) fikk dermed en alle tiders mulighet til å øke sin VM-ledelse. Den sjansen lot ikke Red Bull-føreren gå fra seg.

– Enda en gang klarte ikke Leclerc å utnytte beste startposisjon til å vinne løpet, sier kommentator Stein Pettersen på Viaplay-sendingen.

– Vi ble snytt for det som kunne ha blitt en fight om seieren mellom Leclerc og Vestappen, sier kollega Atle Gulbrandsen.

På BBC Radio var kommentator Jack Nicholls klar:

– Dette er igjen en katastrofe for Ferrari og Leclerc.

DEKKBYTTE: Max Verstappen i pit.

Charles Leclerc har hatt beste startspor i syv løp denne sesongen. Men han står med bare tre seirer.

Monegaskeren lå i tet da han helt uprovosert kjørte av banen. Med Leclerc ute, gjorde Verstappen som han ville.

Leclerc var ydmyk etterpå:

– En uakseptabel feil. Hvis vi taper mesterskapet med 32 poeng til slutt, vet jeg hvor de poengene kommer fra, sier Leclerc, ifølge Autosport.

Bak verdensmestere var Lewis Hamilton i Mercedes like klar som toer i løpet. Derimot var det en stor fight mellom Sergio Pérez og George Russell om 3. plass. Det var en situasjon der Russell ble rasende - og ga på internradioen klar beskjed om at Pérez måtte få straff. Men etter å ha gransket det hele, bestemte dommerne at ingen av dem skulle straffes.

Etter «virtual safety car» var Russell lynrask og kjørte forbi Pérez. Dermed ble det Mercedes-førere både på 2. og 3. plass.

Carlos Sainz startet i siste startrekke på grunn av motorbytte, men avanserte imponerende i feltet. Spanjolen endte til slutt på 5. plass. Han noterte også beste rundetid i løpet.