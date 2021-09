Emma Raducanu (18) vant US Open og skrev tennishistorie

(Raducanu - Fernandez 2–0, 6–4, 6–3) Britiske Emma Raducanu (18) var ranket som nummer 338 i verden for elleve uker siden. Lørdag kveld vant hun US Open.

SENSASJON: Emma Raducanu fra Storbritannia etter US Open-finalen natt til søndag norsk tid. Hun klarte ikke holde tårene tilbake.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg visste at jeg måtte grave dypt, men jeg visste jeg kom til å beholde roen og holde meg i øyeblikket i de tøffe periodene av finalen, sier Raducanu til arrangøren etter den sensasjonelle triumfen.

Tennisfinalen i US Open ble spilt mellom nummer 73 mot 150 i verden. Leylah Fernandes mot Emma Raducanu.

Fernandes fylte 19 år for en uke siden, Raducanu blir 19 år i november.

– Jeg håper at den kommende generasjonen kan følge i fotsporene til legendene som spiller nå, sier Raducanu, før hun mottok sjekken på to og en halv million dollar for seieren.

Hadde ikke ord

Da Raducanu var 11 år vant hun siden første turnering utenfor hjemlandet. Det var første gang hun tenkte at hun kanskje kunne få til noe som tennisspiller. Nesten åtte år senere sto hun i finalen i US Open.

– Jeg ville åpenbart spille Grand Slam-turneringer, men jeg visste ikke hvor fort det ville skje. Å være i en Grand Slam-finale på dette stadiet av karrieren min, jeg har ikke ord, sier Raducanu sitert av usopen.org.

Men hun har noen ord likevel.

– En overraskelse. Et sjokk. Vilt. Alt det, sa Raducanu før finalen.

Og villere skulle det bli.

Les også Tennissensasjon herjer i Wimbledon: – Eksepsjonell

STØTTE FRA LEGENDE: Formel 1-kjører Lewis Hamilton konkurrer i Italia denne helgen, men følger med landskvinnen Emma Raducanu i US Open, og la ut denne meldingen på sin Instastory lørdag.

For elleve uker siden var Raducanu ranket som nummer 338 i verden, da hun sjokkerte alle og spilte seg til fjerde runde i Wimbledon. Hun er den første kvalifiseringsspilleren til å nå en finale i Grand Slam noen sinne, og følgelig den første kvalifiseringsspilleren som vinner.

Flere matchballer

Canadiske Fernandez sto imot den første og andre matchballen på stillingen 5–2 etter drøyt halvannen time. Og da kom smilet hos Fernandez. Deretter fikk Raducanu et kutt under kneet da hun skled på hardcourten. Det blødde såpass kraftig at hun tok en medisinsk time out og ble bandasjert opp. Det gjorde Fernandez litt oppgitt at det ble en pause akkurat da, for hun hadde noe på gang.

Kort tid etter fikk Raducanu matchball nummer tre. Serven var et ess, briten kollapset i tårer på banen.

Det er 21 år siden to tenåringer møtte hverandre i en kvinnefinale i US Open. Serena Williams slo Martina Hingis i US Open-finalen i 1999.

– Tusen takk for at dere var der da jeg var på mitt laveste, og nå når jeg er i de beste dagene i livet mitt, sa Fernandez til familien etter finaletapet, men erkjente at hun kom til å trenge tid på å bearbeide nederlaget.

TENÅRINGER: Serena Williams (t.h.) og Martina Hingis i 1999.

Første sett ble jevnt. Raducanu og Fernandez fulgte hverandre game for game.

Raducanu tror hun vet hva som er hennes styrke når hun nå respektløst slår seg opp og frem.

– Å være ung, det er en del av deg som gjør at du er helt fri, sa Raducanu foran finalen.

Med settball nummer fire tok 18-åringen det første settet. Da henvendte Raducanu seg mot publikum, dro hendene opp i en bevegelse som ba om mer lyd og ropte: «Come on».

FINALE: Leylah Fernandez fra Canada under US Open-finalen mot Emma Raducanu.

PS! De møtte hverandre første gang i Wimbeldon for juniorer for tre år siden.