Lehne Olsen tilbake til LSK: Forsvarer 4,5-årskontrakt

Når Thomas Lehne Olsen (31) returnerer til norsk fotball og Lillestrøm, så er det på en langtidskontrakt.

VENDER HJEM: Thomas Lehne Olsen jubler etter en seier mot Mjøndalen i fjor sommer. Nå er spissen tilbake i norsk fotball.

Saken oppdateres!

Lillestrøm bekrefter avtalen selv i en pressemelding mandag. Lehne Olsen har signert en avtale som strekker seg ut 2026-sesongen. Dermed venter 4,5 år på Romerike for spissen som ble 31 år i slutten av juni.

– Fotballmessig blir dette veldig bra! Vi har hatt det veldig bra her nede også, så det blir jo samtidig litt vemodig, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg har tenkt på LSK og fulgt med hele veien. Jeg gleder meg til de siste 11 kampene, for nå ligger vi mye bedre an enn i fjor, sier Thomas Lehne Olsen på telefon fra Dubai.

Lehne OIsen forteller at han sikter seg inn mot kampen mot Vålerenga 4. september.

– Formen er det ingenting å si på, men jeg har ikke spilt kamp siden 26. mai. Det eneste jeg vet er at jeg bare har én kamp å komme i form på. For 4. september er jeg uansett klar! melder Lehne - og sikter til datoen for derbyet borte mot Vålerenga.

Den 31 år gamle spissen scoret 26 mål i Eliteserien i fjor. Etter sesongen signerte han for Shabab Al-Ahli Dubai i romjulen i fjor. Statistikken er småpene ni mål på 20 kamper.

Sportssjef i LSK, Simon Mesfin, forsvarer at klubben har inngått en langtidskontrakt med en 31-årig spiss.

- For å kunne friste Thomas til å komme hjem, så måtte det være en langsiktighet. Det er forståelig. Han hadde mange andre muligheter, er en veldig attraktiv spiss i skandinavisk målestokk - og har sagt nei til mye annet som også kunne ha vært veldig bra for ham. Dette var måten å få det til på, og vi er også veldig komfortable med det, sier Mesfin til klubbens nettside.

- Det å få Thomas tilbake på en fire og et halvt års kontrakt betyr at vi har en av Eliteseriens beste spisser i mange år fremover. Samtidig har vi Akor Adams på en lengre kontrakt, i tillegg til Holmbert Fridjonsson ut året, noe som betyr at vi har spisser som de fleste andre klubber i Eliteserien vil misunne oss, sier Mesfin.

Publisert Publisert: 22. august 2022 14:12