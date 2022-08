Lokalavis: Full krangel i United-troppen før Brentford-kampen

Manchester United har hatt en fryktelig start på sesongen. Før det pinlige 0–4-tapet mot Brentford skal det ha vært en stor krangel blant spillerne.

Ifølge Manchester Evening News skal det på torsdag forrige uke ha oppstått en stor krangel på Uniteds treningsfelt Carrington.

Lokalavisen skriver ikke hvem som var involvert, men beskriver en splittet garderobe med flere grupperinger.

– Det største problemet er ukulturen i Manchester United. De har vært med på så mange nedturer. De har mange imaginære arr, sier journalist i United.no, Eivind Holth, til VG.

Ifølge lokalavisen skal Erik ten Hags avgjørelse om å beholde Harry Maguire som kaptein ikke være støttet fullt ut av alle spillerne. Flere profilerte spillere skal være skeptiske til midtstopperen.

MISNØYE:

Cristiano Ronaldo sitt ønske om å forlate klubben skal også ha ført til «en kaotisk atmosfære» blant spillertroppen. Lokalavisen skriver at flere spillere håper han skal forlate klubben.

Ifølge flere medier fikk Manchester United-spillerne som tapte 0–4 mot Brentford på lørdag, inndratt fridagen sin og måtte løpe 13,5 kilometer i 30 graders varme.

Det er samme distanse som Brentford-spillerne løp lenger enn «de røde djevlene» under lørdagens fiaskotap. Det melder blant annet ESPN på Twitter.

– Det man ser her er en manager som stiller krav. Han forventer at spillerne tar konsekvensene. De skal få smake på nederlaget. «Den smerten dere kjenner på nå er den dere manglet på lørdag. Vi er Manchester United, men vi må fortsatt løpe like mye som de andre», sier Holth.

Daily Mail skriver at trenerstaben var bekymret allerede før kampen mot Brentford grunnet dårlig og slapp innsats under ukens treningsøkter.

Etter kampen ropte Manchester United-trener Erik ten Hag på nye spillere inn til klubben.

– Vi trenger nye spillere. Kvalitetsspillere. Vi jobber med det og skal gjøre alt vi kan for å overbevise dem om å komme, sa nederlenderen.

Ten Hag måtte se United slippe inn fire mål i løpet av 35 minutter. Han var alt annet enn fornøyd med å ha tapt begge sine to første kamper i Premier League.

– Det er ikke det vi hadde forventet. Det virker som det som skjedde forrige sesong, har blitt dratt med videre inn i denne sesongen, og det må vi endre raskt, sa nederlenderen.