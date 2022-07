Hovland avsluttet svakt – nådde ikke opp i The Open

Etter tre dager med storspill, stoppet det opp for Viktor Hovland på finalerunden i den 150. utgaven av The Open. Det gjorde det ikke for Cameron Smith, som leverte en superrunde og vant sin første majorturnering.

Det var lite som gikk veien for Viktor Hovland søndag.

Etter noen svake måneder, hadde Viktor Hovland (24) gjort omtrent alt riktig under tre første rundene i årets The Open på ikoniske Old Course på St. Andrews. Det gjorde at han fikk muligheten til å jakte karrierens største seier, men etter å ha gått 16 slag under par på de første tre rundene, avsluttet nordmannen med en runde to slag over par søndag.

Med det endte han på en delt fjerdeplass, seks slag bak vinner Cameron Smith. Australieren gikk hele åtte slag under par på søndagens runde og endte 20 slag under par, en tangering av Henrik Stensons turneringsrekord fra 2016.

Cameron Young ble nummer to, ett slag bak Smith, mens McIlroy ble nummer tre, to slag bak.

Dermed må golf-Norge fremdeles vente på den første majorseieren på herresiden (Suzann Pettersen har vunnet to majorturneringer på kvinnesiden), men det er første gang en norsk herrespiller har endt topp ti i en majorturnering.

For den delte fjerdeplassen kan Hovland innkassere 6,65 millioner norske kroner i premiepenger.

Cameron Smith vant en majorturnering for første gang i karrieren. Australieren vant også Players Championship, av mange kalt «den femte majoren» tidligere i år.

En glohet putter var med på å sende Viktor Hovland opp i ledelsen – sammen med Rory McIlroy – før den siste runden i årets siste majorturnering, selveste The Open.

De to hadde fire slag ned til de nærmeste forfølgerne før runden, men verken Hovland eller McIlroy fosset ut fra start på finalerunden. Hovland spilte stødig, men slet med å få birdieputtene til å rulle i. På hull 4 kom dagens første feil, da han ikke helt klarte å bedømme farten på birdieputten fra 20 meter og måtte gå av med en bogey.

Birdieputtene fortsatte å trille utenfor på de neste hullene, samtidig som Rory McIlroy noterte seg for en birdie på hull 5 og 10. På sistnevnte hull havnet Hovland selv i problemer, men klarte å redde par. Da nordmannen så vartet opp med dagens første birdie på hull 12, levde fremdeles seiershåpet. Men allerede på hullet etter ble det en bogey – etter at Hovland måtte slå seg sidelengs ut fra bunkeren etter utslaget.

Hovland var da 15 slag under par for turneringen, og hadde tre slag opp til McIlroy. Samtidig hadde også Cameron Smith kommet seg til 18 under par, mens også Cameron Young hadde kommet seg ett slag foran Hovland.

Viktor Hovland fikk det ikke til å stemme på finalerunden.

Nordmannen var dermed avhengig av en superavslutning på de siste fem hullene, tilsvarende den åpningen Cameron Smith hadde fått på de siste ni hullene. Australieren noterte seg for sin femte birdie på rad da han gjorde birdie på hull 14, og gikk opp i ledelsen alene.

Det siste lille seiershåpet til Hovland forsvant med en bogey på hull 16.27 po

Smith ledet etter to runder, men slet stort på lørdagens runde. Søndag var han imidlertid i det umulige hjørnet og kunne til slutt juble for sin første seier i en majorturnering.