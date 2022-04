Veronica er VM-sjef: – Må holde dem i ørene!

Den norske duoen Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen har vunnet både Rally Monte Carlo og Rally Sweden. Bak dem står en kvinne.

RALLYSJEF: Veronica Engan var sjef for Andreas Mikkelsen og kartleser Torstein Eriksen (t.h.) da de vant VM-rundene Rally Monte Carlo og Rally Sweden.

Veronica Engan (37) har blitt «team manager» for det tyrkiskeide rallyteamet Toksport, som Andreas Mikkelsen kjører Skoda for i den såkalte WRC2-klassen.

Teameieren Serkan Duru ble så imponert over Veronica Engan, da hun måtte steppe inn i jobben i en VM-runde i fjor, at han nå har hentet henne inn i rollen for flere VM-runder – fordi den faste rallysjefen har vært alvorlig syk av corona. I Rally Monte Carlo hadde hun ansvaret for fire biler, i Rally Sweden var det fem og i Rally Croatia neste helg igjen fire biler.

– Jeg skal kunne svare på alle spørsmål fra alle – fra sjåfører, kartlesere, ingeniører, mekanikere ... Jobben min er å sørge for at alt går som smurt, forteller Veronica Engan.

Hun steppet inn i VM-runden på Monza i fjor. Nå tar hun på seg jobben – selv om hun er gravid.

Kartleser

– Teamsjefen var veldig fornøyd og sa at han så på meg som en fremtidig team manager. Nå har jeg gått inn i den rollen fra start i år.

Veronica Engan er et kjent navn i rallymiljøet. Hun har vært kartleser i kortere eller lengre tid for navn som Oliver Solberg, Petter Solberg, Eyvind Brynildsen, Marius Aasen, Mads Østberg, Anders Grøndal, Ola Nore jr.

Hun kjenner ikke til at kvinner er så høyt oppe i systemet i andre VM-team i rally, men Pernilla Solberg har styrt både Petter og Oliver gjennom årene (men nå er Oliver en del av Hyundai-teamet).

– Vi damene må holde guttene i ørene, vet du!

Oppslagsverk

Det er 20 år siden hun debuterte i rally – da som kartleser for pappa Kjetil. Nå jobber hun i hans transportfirma når hun har tid. Ellers handler alt om rally.

– Det er morsomt å bruke erfaringen jeg har som kartleser til å hjelpe alle i teamet til å gjøre jobben sin. Av og til føler jeg meg som et levende oppslagsverk for FIA-reglementet, smiler hun. FIA er en forkortelse for det internasjonale bilsportforbundet.

Hun har selv vært i Toksport-teamet som kartleser både for Eyvind Brynildsen og for Ola Nore jr. Da hun ikke hadde noe sete, spurte Toksport-eieren om hun kunne tenke seg å jobbe for dem.

– Jeg tenkte «hvorfor ikke?», så jeg fikk muligheter for teamkoordinator.

Den jobben gjorde Veronica Engan så godt at hun nå er forfremmet til det som kalles team manager.

– Teameieren er alltid til stede selv, og det er han som er offisielle teamsjef. Men jeg har på mange måter det operasjonelle ansvaret.

Veronica Engans norske Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen har vunnet de to VM-rundene som har gått til nå og leder suverent, men de spesielle reglene i WRC2 som gjør at førerne må velge ut syv løp de skal kjøre i løpet av 2022 – og da velger man ut forskjellige løp.

Totalt – altså sammen med de atskillig sterkere WRC1-bilene – ligger Mikkelsen på 9. plass – det er sterkt. Han ligger foran Oliver Solberg, som kjører WRC1-bil for Hyundai-fabrikken. Han ble nummer seks i Sverige. Nå er det klart for asfaltløp i Kroatia like etter påsken, fra 21. til 24. april.

– Jeg har fått tilbake selvtilliten etter et vanskelig år i fjor. Når alt fungerer, så kan vi være der, sier Solberg junior.