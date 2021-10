Ekspertene om «anonym» Ødegaard: – Er Norge for dårlig for Ødegaard?

ISTANBUL/NORGE (VG) (Tyrkia - Norge 1–1) Kjetil Rekdal (52) spør om Martin Ødegaard (22) blir «tvunget til å være anonym» på landslaget. Nok en gang etterlyser ekspertene mer kreativitet, risiko og råskap fra Norges 10er.

HØYE FORVENTNINGER: Hver gang Martin Ødegaard spiller med flagget på brystet, skrus forventningene opp. Arsenal-spilleren debuterte på landslaget for syv år siden.

– Er Norge for dårlig for Martin Ødegaard, spurte fotballekspert Joacim Jonsson underveis i VGs sending under landskampen mellom Tyrkia og Norge.

– Kanskje, fikk han til svar fra Kjetil Rekdal.

Stort sett hver gang Ødegaard drar på seg landslagsdrakten blir det diskusjon. Denne gangen var flere av de andre største stjernene ute med skade, noe som skrudde opp forventningene til 22-åringen ytterligere ett hakk. Ødegaard spilte for det meste på det enkle mot tyrkerne, mistet sjelden ballen og var aktiv i presset i Istanbul.

VG belønnet Ødegaard med seks av ti på børsen. Bare Patrick Berg og Marcus Holmgren Pedersen (begge syv) ble vurdert sterkere. Også TV 2 og Dagbladet ga Ødegaard 6/10.

– Veldig bra. Godt gjennomført kamp. Eneste minuset er at han burde tredd «Moi» alene med keeper i andre omgang der, når de står høyt og den kan han slå med margin, i stedet for gjennom dem, sa trener Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kamp.

Under forrige samling ble han anklaget for å være «for lite involvert» av Rekdal, og også denne gangen mente den tidligere landslagsgeneralen at Arsenal-spilleren forsvant for mye ut av kampen.

SLIK SPILTE ØDEGAARD: Martin Ødegaard får 7,9 av 10 på børsen til statistikktjenesten Sofascore for sin prestasjon mot Tyrkia, som inkluderer blant annet fire nøkkelpasninger og én stor sjanse skapt.

– Han (Ståle Solbakken) kan jo ikke forsvare over lang, lang tid at han har en kaptein som er anonym. Det kommer til å stoppe opp, da sier en på benken at han presterer bedre og vil inn. Kanskje det er en forbannelse over den som er kaptein på landslaget, at han blir tvunget til å være anonym, sier den mangeårige nøkkelspilleren på midtbanen til Drillos legendariske 1990-tallslag.

Rekdal presiserer at han ikke mener Ødegaard bør hives ut av laget, men etterlyser at kapteinen får en mer definert rolle på landslaget.

– Hovedargumentasjonen er at om vi klarer å få mer ut av ham, så blir laget bedre. Mer farlig, mer kreativt, mer produktivt, sa Rekdal under sendingen rundt Tyrkia-kampen, som var så nær å ende med norsk jubel etter Ødegaards innlegg:

– Vi skulle gjerne hatt tre poeng og har noen kjempesjanser. Litt småskuffende er det, selv om vi kommer under som vi gjør, sier Martin Ødegaard selv om 1–1-kampen til TV 2.

Kapteinens sterkeste involvering kom på overtid, da han fant Mohamed Elyounoussi med et strøkent innlegg på bakerste stolpe. Headingen strøk lengste stolpe og var få centimeter unna å sende Norge hjem med tre poeng.

– Jeg hadde jo håpet at han skulle være enda litt mer fremoverrettet, men du ser på det innlegget har på slutten til «Moi», jeg vil at han skal bruke de egenskapene mer rått. Litt mer risiko fremover, tørre å være litt råere fremover, for han har jo et blikk for spillet og det er åpenbart, sier tidligere landslagsspiller Morten Gamst Pedersen (40) om Ødegaard til VG.

Her var Rekdals forrige kritikk av Ødegaard:

En annen tidligere Norge-helt, Rune Bratseth (60), skjønner at forventningene til Ødegaard er høye, men understreker at det ikke er grunn til å sette minus ved hans prestasjon etter Tyrkia-kampen.

– Forventningene er selvfølgelig skyhøye til en spiller som har den historien han har. Han har vært et supertalent, ja, man kan alltid forvente seg mer, samtidig går han foran. Han er veldig god i press-spillet, og har et innlegg som burde vært målgivende. Man har forventninger, og det må han leve med som kaptein på det norske landslaget. Man skal kreve litt ekstra, sier den tidligere landslagsstopperen og nåværende Vsport-eksperten.

