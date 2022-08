Gladmelding fra Østberg: Har reist på høydeopphold

Helsesituasjonen er stadig i bedring, forteller Ingvild Flugstad Østberg (31) – som dermed kjøpte flybilletter og booket sted for å trene i fred på en av sine favorittdestinasjoner i Europa.

SE – HUN ER I HØYDEN! Ingvild Flugstad Østberg har fått så positive svar at hun reiste av gårde til det italienske høylandet.

Akkurat nå befinner hun seg på drøye 2000 meter i Seiser Alm i Dolomittene nordøst i Italia.

– Det er rimelig magisk, kan du si. Egentlig ubeskrivelig deilig. Jeg har alltid trivdes godt her og skjønner hvorfor jeg har savnet dette stedet. Alt fra omgivelsene til treningsfasilitetene, ikke minst den roen du får ved å være her, sier Østberg – og fortsetter:

– Og så er det selvsagt at jeg har troen på høydetrening og den biten der.

Hun varslet allerede i et intervju med VG denne sommeren at hun ønsket å forberede seg til sesongstarten med ett eller to høydeopphold. Spørsmålet var om helsesituasjonen tillot det. En helsesituasjon som tidligere har ført til lange avbrekk fra en normal treningshverdag og konkurranser.

Men sammen med teamet sitt, både helsepersonell og trener Pål Gunnar Mikkelsplass, fant de ut at progresjonen hennes på helsebiten gjorde at hun kunne reise til høyden denne høsten. Avgjørelsen ble tatt i midten av august, sier 31-åringen.

HUMOREN INTAKT: Flugstad Østberg med sin nye – og Therese Johaugs gamle – trener.

Det blir 16 dager, ni av dem i Seiser Alm og syv i Livigno, også det i Italia.

– Skulle jeg reise, så skulle status på helse gå i den retningen jeg hadde håpet på. Vi fant ut at det ser sånn ut, sier hun og fortsetter:

– Jeg er veldig glad for at det ble tur, selv om vi ikke er i mål med prosjektet og alt er spikret med tanke på å gå skirenn til vinteren. Det er jobb igjen å gjøre. Men det er helt klart en positiv ting at jeg kan være her.

Trener Mikkelsplass er med første halvdel. Christoffer Rukke, kjæreste og samboer, kommer ned for den siste drøye uken.

For Østberg blir det hennes første ordentlige høydeopphold siden sommeren/høsten 2019. Hun gjentar at hun har veldig troen på slike opphold, slik hun har vært på i mange år både privat og på landslag sammen med Therese Johaug.

På spørsmål om hvordan formen er, svarer Østberg slik med tre måneder igjen til verdenscupåpningen:

– Jeg har i hvert fall en bra treningsform, kjenner jeg. Det er en typisk augustform, det hadde nok vært en overgang og, ja, brutalt å skulle ta på seg startnummer nå. Men dette er en del av oppbyggingen. Jeg skal ha et annet gir til vinteren, sier Østberg.

PS! Østberg har ennå ikke tatt stilling til om hun reiser på et andre høydeopphold. Den avgjørelsen tas senere denne høsten.