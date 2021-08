Runar Berg: – Et norsk lag kan vinne Conference League

BODØ (VG) Gang på gang har de vært nære på, men snublet på målstreken. Nå er Bodø/Glimt én kamp unna et historisk europeisk gruppespill, og hvis de først kommer dit, kan de ifølge Glimt-legenden Runar Berg (50) gå hele veien.

GLEDER SEG: Runar Berg (t.h.) er spent før Zalgiris-kampen, og tror på mye moro på Aspmyra utover høsten. Her sammen med bror Ørjan Berg fra et tidligere VG-intervju.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg tror absolutt norske lag kan hevde seg i Europa. At et norsk lag kan vinne Conference League det tror jeg så absolutt.

Det sier Glimt-helten Runar Berg til VG før skjebnekampen mot Zalgiris Vilnius, som sendes på VG+ fra klokken 17.30 torsdag.

Etter 2–2 i Litauens hovedstad forrige uke skal nordlendingenes europaskjebne besegles: Seier hjemme på Aspmyra vil sende bodøværingene til deres første europeiske gruppespill noensinne.

De har snust på europeisk suksess flere anledninger. I 1994 slo de Sampdoria 3–2 i den første kampen, men tapte 0–2 borte. I 2004 var de igjen nære mot Besiktas, men tapte 1–2 sammenlagt.

Berg var med på begge.

GLIMT-LEGENDE: Runar Berg har vært med på mange opp- og nedturer med de helgule. Her jubler han etter en 3–0-seier over Tromsø i cupen i 2003.

I fjor holdt de på å sjokkere den italienske giganten AC Milan, men endte opp med å tape 2–3. Det var nevøen hans, midtbanegeneral Patrick Berg, med på.

Nå er det en gyllen mulighet Glimt har foran seg. Med fjorårets suverene seriegull fikk de «Champions Path» i Conference League-kvalifiseringen, noe som har gitt dem en enklere vei enn de andre norske lagene.

– Men plutselig er det noe som skjer, man havner under og man må begynne å jage og stresse. Men det er det som gjør det litt spennende også, at det er nerve i kampen, sier Berg.

Les også Pellegrinos kamp for suksess: – Fotballen har reddet meg

– En jæklig stor gulrot

Han jobber nå som markeds- og salgsansvarlig i klubben. Han sitter med en kopp kaffe i hånden på Radisson Blu i Bodø og tillater seg å drømme om europeiske kvelder under flomlysene på Aspmyra.

Ingen selvfølge for et lag som sikret opprykk fra OBOS-ligaen i 2017.

– Det er en historisk bra periode for Bodø/Glimt. Og den perioden vi er inne i nå skal man være takknemlig for. Man skal sette litt pris på den, for det er ingen selvfølge, sier han, og legger til:

– Det er klart det blir en nedtur om man ikke klarer det. En stor nedtur. Gedigen. Det er en jæklig stor gulrot som ligger der.

– Ekle å møte

Men for å få den gulroten må man altså forbi Zalgiris. Bodø/Glimt møtte dem i 2020 også, på grunna av pandemien over bare én kamp og i Europa League-kvalik. De gulkledde vant 3–1, og siden har Zalgiris byttet ut bortimot hele laget.

Etter en svak 1. omgang i Litauen våknet Glimt og ledet lenge 2–1 takket være to Ulrik Saltnes-mål, men på tampen glapp det i markeringen Zalgiris utlignet til 2–2.

Les også Sen scoring ødela for Glimt i Vilnius: – Følte vi hadde fortjent bedre

Glimt-trener Kjetil Knutsen var skuffet over at de ikke fikk med seg seieren hjem til returoppgjøret.

– Vi burde reist fra Litauen med 2-, kanskje 3–1, sier han til VG.

– Det er nok et lag som kanskje har blitt litt undervurdert av det norske folk. De er litt ekle å møte. Det er en annen type fotball, et helt annet lag enn det du er vant til, sier han.

Det første oppgjøret ble spilt på Litauens nasjonalarena, LFF Stadium. Også den arenaen har kunstgress, men Knutsen tror det vil svinge langt mer av guttene hans på Aspmyra.

– Det var en forferdelig bane. Jeg vet at det er nasjonalarenaen, men det var en breddefotball-bane. Hardt og humpete. Så vi kommer til å spille bedre på en raskere bane i morgen, sier han.

Glimt-treneren undervurderer på ingen måte betydningen av denne kampen. Ikke bare for ham, spillerne og klubben. Også for byen, regionen og norsk fotball.

Les også Sjokkert Botheim om Haaland-hjelp, utskjelling og RBK: – Alle hadde ledd av meg

– Det å få internasjonal erfaring for spillere, trenere og klubben er ekstremt viktig. Og det er viktig for regionen Nord-Norge og norsk fotball. Spiller ingen rolle om det er Bodø/Glimt, Molde eller Rosenborg. Vi må ønske hverandre det beste i Europa, fordi det løfter norsk fotball.

– Men det som er med spill i Europa er at man må lære veldig fort, og jeg håper vi har lært fort fra første til andre kamp, slipper oss løs og ser muligheter i stedet for konsekvenser. Kommer vi opp mot vårt beste er vi videre, sier han.

Skal vinne «ni av ti ganger»

Alt annet vil være en fiasko, sier fotballekspert Joacim Jönsson, som fulgte det første oppgjøret fra VGs studio og skal gjøre det samme til returoppgjøret torsdag.

– Med den trekningen og motstanden de har hatt, vil det være en fiasko. Og det ville vært veldig dumt og synd for norsk fotball om Glimt ikke skulle klare det, sier han, som karakteriserer Glimts opptreden i 1. omgang mot Zalgiris som «sjokkerende svak».

– Det virket som de ble preget av alvoret. De var fullstendig på hælene, men spilte seg inn i kampen, og var klart best etter at de scoret.

– Dette er et lag Glimt skal slå ni av ti ganger på hjemmebane. Hvis de spiller en vanlig hjemmekamp der de har høyt balltempo så henger ikke Zalgiris med, sier Jönsson.

Og hvis han får rett, kan Runar Berg få europakveldene han drømmer om.

– Får man gruppespillet og de seks kampene kan det bli utrolig artig på høsten her. Man har snublet på målstreken flere ganger, men jeg tror Glimt klarer det denne gangen, sier han, og understreker:

– Og da skal de som kommer hit få kjørt seg. Uansett hvem det er.

Publisert Publisert: 26. august 2021 10:13 Oppdatert: 26. august 2021 10:58