Kvinnedag på Rosenborgs årsmøte: Ja til sammenslåing og Gotaas Johnsen ny styreleder

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs årsmøte har talt: Det blir klubbekteskap med Rosenborg Kvinner, og tidligere proffsyklist Cecilie Gotaas Johnsen (46) overtar styreledervervet etter Ivar Koteng.

DOBBELTSEIER: Cecilie Gotaas Johnsen argumenterte først for sammenslåingen av Rosenborg og Rosenborg Kvinner og ble hørt. Deretter ble hun valgt til ny styreleder i Norges største fotballklubb.

Erik Eikebrokk, VG

Øyvind Herrebrøden, VG

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

46-åringen var valgkomiteens innstilling og rykker opp fra styrevervet hun har hatt ett års tid. Som varslet kom et benkeforslag på TV-profilen og Rosenborg-kjendisen Tore Strømøy (62) som utfordrer, men den tidligere kappgjengeren hadde ikke sjanse til å holde følge med Gotaas Johnsen i avstemningen.

De totalt 795 stemmeberettigede ga klart flertall til den nåværende sjefsstrategen i Equinor. Hun har også dobbel idrettskarriere: Først var hun en del av Trondheims/Ørns fotballag, deretter ble hun proffsyklist og satset helt frem mot sommer-OL for seks år siden, uten å få reise til lekene i Rio de Janeiro. Onsdag ble hun suverent valgt som tidenes første kvinnelige styreleder i Rosenborg:

Avstemningen ble opplyst til å være 723–63 i favør Gotaas Johnsen.

– Jeg må bare si takk for den tillitserklæringen jeg har fått, sier kveldens seierkvinne til VG.

I forkant ble hun kalt «illojal» av styremedlem Rune Bratseth etter å ha uttalt seg om klubben og det sittende styret, som hun selv var en del av, i et stort intervju med Adresseavisen. Bratseth trakk seg samtidig fra styreposten i klubben.

– Jeg skal ikke legge skjul på at siste dagers medieoppslag har vært en utfordring i å vite hvor man står hen, innrømmer Gotaas Johnsen.

– Jeg skjønte hvilken vei det ville gå. Etter jeg ble partert og ødelagt fra scenen og at man fikk stå og holde på sånn, der jeg ikke fikk si noen ting, så skjønte jeg at dette løpet er pent kjørt, reagerer motkandidat Tore Strømøy overfor VG og siktet til at hans kandidatur ble revet i filler av RBK-medlem Bjørn Borthen fra talerstolen.

– Jeg synes det er rart at de ikke stoppet ham, men sto og lot det skje. Det var ikke Rosenborg verdig, tordner Strømøy.

Ørjan Engen – som kommer fra Rosenborg Kvinner – blir ny nestleder. Mens tidligere landslagskeeper og Rosenborg-trener Ola By Rise og tidligere Rosenborg-spiller Tore Reginiussen er blant de nye navnene i styret.

Fakta Rosenborgs nye styre Leder: Cecilie Gotaas Johnsen. Nestleder: Ørjan Engen. Medlemmer: Tore Reginiussen, Karen Espelund, Ingvild Farstad, Ole Jørstad, Ingrid Meyer, Ola By Rise, Svein Tore Samdal. Varamedlemmer: Kristine Åseng, Frank Norvik. Les mer

KANDIDAT: Tore Strømøy ble utpekt som benkeforslag til ny styreleder under Rosenborgs årsmøte, men var sjanseløs i avstemningen.

Det nye styret vil også ha ansvaret for Rosenborgs kvinnelag. For tidligere på kvelden – før styreledervalget – sa medlemmene et rungende ja til å innlemme Rosenborg Kvinner i Rosenborg Ballklub.

Forslaget om å utsette spørsmålet rundt fusjon ble nedstemt i San Siro-salen på Scandic Lerkendal, selv om debattantene fra både den fysiske og digitale talerstolen var i flertall for å gjøre nettopp dette. Men på avstemningen sa 58 prosent sa nei til å utsette. På selve avgjørelsen rundt sammenslåingen trengte medlemmene to tredjedels flertall for å kunne få det gjennom.

Der var det ingen tvil: 571 stemte for, 201 imot. Fra 1. januar 2023 vil dermed Rosenborg Kvinner være en fullverdig del av Rosenborg Ballklub og overta Rosenborg Kvinners plass i Toppserien. Noe av det siste Ivar Koteng bidro med i sin tiårige periode som Rosenborg-formann var å påpeke at rent økonomisk ville det lønne seg for RBK-medlemmene å gå inn for fusjon.

Ifølge Koteng har de tre største sponsorene i Rosenborg – med en årlig verdi på 22–23 millioner kroner for klubben – uttrykt ønske om sammenslåing.

– Den minste grunnen til å være i tvil er økonomien. Inntektssiden vil svekkes i begge klubber. Økonomi er en svært god grunn til å gjennomføre det, sa Koteng – og fikk muligens gehør.

– Profesjonalisering av treningshverdagen er det viktigste. Det handler om at de skal få rammevilkår til å bli bedre, erklærer styreleder Cecilie Gotaas Johnsen.

PS! Fiolinist og mangeårig Rosenborg-medlem Arve Tellefsen ble ved starten av årsmøtet klappet inn som nytt æresmedlem av klubben. Nils Arne Eggens bortgang i januar ble ble markert med en minnevideo av klubbens største bragder med Eggen som trener, deretter holdt salen ett minutts stillhet for tidenes rosenborger.

