Jonas Peterson har kun vært svensk landslagssjef i litt over fire måneder. Avgangen beskrives som «pinlig og et sjokk».

3. april i år ble Jonas Peterson presentert som ny landslagssjef for Sveriges langrennslandslag.

Lørdag kveld kom nyheten om at han er blitt tvunget til å forlate jobben, 143 dager etter ansettelsen, skriver Aftonbladet.

– Jeg kjenner en stor sorg og skuffelse, sier Peterson til avisen.

45-åringen erstattet i utgangspunktet Rikard Grip. Da hadde Grip hatt øverste ansvaret for det svenske langrennslandslaget i nesten ti år.

– Det er klart at det kjennes veldig kjedelig. Jeg hadde håpet å få lede laget inn i sesongen, forteller Peterson.

Fredrik Sandberg / TT / NTB scanpix

– Kan se på det som en fiasko

Peterson erstattes av Karin Ersson og Lars Selin, opplyste forbundet i en pressemelding lørdag. De kommer fra jobben som utviklingsansvarlige.

Sveriges skipresident Ola Strömberg forteller at «ulike syn på hvordan man skulle utvikle virksomheten», er grunnen til den tidlige avskjeden.

– Da bestemme vi oss for at det er like bra å avslutte samarbeidet, selv om det har vart i kort tid, sier han til Aftonbladet.

Han ønsker ikke å gå inn på nøyaktig hva som gjorde at Peterson og resten av forbundet hadde ulike syn på hvordan man skulle drifte videre. Likevel erkjenner han det ikke ligger noe dramatisk bak avgjørelsen.

– Klart at man kan se på dette her som en fiasko, både for oss (forbundet) og for ham, at vi ikke klarte å nå samme synspunkt, innrømmer Strömberg.

Tore Meek / NTB scanpix

Mener avgangen er pinlig

Nyheten kommer som en overraskelse for personene som følger svensk langrenn tett. Ludvig Holmberg er langrennsjournalist i den svenske storavisen Expressen.

– Det her er så klart et sjokk for alle som følger svensk langrenn. Akkurat nå er det vanskelig å forstå hva som har skjedd, men jeg mistenker at Johan Sares sto bak rekrutteringen av Peterson. Nå som Sares har dratt, har det oppstått et problem, sier Holmberg.

Johan Sares var landslagssjef i syv år, i samme periode som Grip. Da Grip ga seg i april, utbrøt det seg et kaos på trenerfronten i den svenske langrennsleiren.

Det tok rundt en måned før Sares valgte å gjøre det samme som Grip. Like etter sluttet også smøresjefen Urban Nilsson. I mellomtiden hadde Peterson rukket å bli ansatt.

– Vi har hatt sterke ledere som har gjort en utrolig god jobb i mange år. Nå har både Sares, Grip og Nilsson forsvunnet på kort tid. Da må man finne gode erstattere, og det ser veldig merkelig ut når Peterson tvinges til å slutte rett etter at han har begynt i jobben. Det er pinlig, men det behøver ikke å innebære at Sverige får et problem i skisporet, sier journalisten.

Tore Meek / NTB scanpix

– Kan skade utviklingen av svensk langrenn

SVT har vært i kontakt med landslagsløperen Viktor Thorn. Han er overrasket over forbundets beslutning.

– Han har i hvert fall min støtte. Jeg mener det er dårlig håndtert av forbundet. Det må være rekord i kort ansettelse, sier 23-åringen til SVT.

Thorn mener beslutningen kan påvirke det svenske laget inn mot den kommende sesongen.

– Det er klart at det gjør det. Det er jo aldri bra. En organisering skal være klar i mai, og ikke i august, sier han.

Holmberg, som også denne vinteren kommer til å være tett på laget, tror ikke avgangen vil få store konsekvenser på kort sikt. På lang sikt er han derimot av en annen oppfatning.

– Det gjør meg ikke urolig for sesongen, ettersom vi har så sterke løpere. Men på sikt risikerer det å påvirke utviklingen av svensk langrenn, sier Holmberg