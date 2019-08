Jakob (18) og Filip (26) Ingebrigtsen ser ut til å være i rute før VM.

Jakob og Filip Ingebrigtsen har tilbrakt de siste ukene i høyden i St. Moritz. Lørdag var brødrene på plass i Paris, for å måle seg mot verdenseliten på 1500 meter.

I fjor satte Filip Ingebrigtsen ny norsk rekord på 1500 meter i Monaco. Da var tiden 3.30,01.

Den tiden har brødrene fortsatt til gode å slå. Før løpet ble det slått fast at det ikke kom til å skje i Paris.

– Det er ikke noe 3.30-kropper på de for øyeblikket, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK.

I Paris løp brødrene sammen i et sterkt felt, men verdenseneren, Timothy Cheruiyot fra Kenya, var ikke til stede. Det økte vinnersjansene.

CHARLES PLATIAU / REUTERS

Strålende løp

Brødrene tok plass i midten av feltet. Halvveis hadde nordmennene en rekke konkurrenter foran seg.

Men så satte de opp turboen.

Med en runde igjen lå brødrene perfekt til. Men Ronald Musagala fra Uganda ble for sterk på tiden 3.30.58.

Filip tok tredjeplassen. Jakob endte på plassen bak. Men løpet var strålende.

3.31.06 var tiden til Filip. Jakob løp på 3.31.33.

– Jeg har vært veldig stabil i år på et ganske høyt nivå. Jeg føler jeg mangler de siste lille prosentene, sier Filip Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Har mer å gi

Filip var «helt okay» fornøyd med løpet. Han innrømmer at den harde treningen den siste tiden har satt sine spor. Det er ikke mulig ha et perfekt løp hver gang.

– Når man trener så mye som vi gjør, kan vi ha gode dager, men også dårlige dager. Dette var en helt grei dag. Jeg kjenner jeg mangler litt, innrømmer han.

Han mener det må forbedring til, skal han kunne hevde seg i VM i månedsskifte september/oktober.

– Det flyter greit på denne farten, men jeg har ikke «kicket», og det muskulære overskuddet for å dra i land spurten. Det må man i et VM. Når dette er grunnivået, og utgangspunktet for å toppe inn mot VM, bør det være ganske bra det vi viser, sier han.

Jakob var heller ikke helt fornøyd, til tross for en sterk fjerdeplass.

– Vi er nødt til å springe på halv masken. Det er et stort felt og mye kamp om plassene. Da blir det fort et knotete løp, sier han.