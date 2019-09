Frankrikes president har beklaget nasjonalsangblemme overfor Albania

Emmanuel Macron har beklaget overfor Albanias statsminister for at det franske fotballforbundet spilte feil nasjonalsang under landskampen lørdag.

Dommere og det albanske fotballandslaget lytter og synger under den albanske nasjonalsangen, etter å først ha hørt nasjonalsangen til Andorra, og deretter fått en unnskyldning rettet til Armenia. Christophe Ena / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Mens albanske fans så ganske sinna ut, så de albanske spillerne heller forvirret ut da Andorras nasjonalsang ble spilt på Stade de France lørdag. De franske og albanske spillerne sto på linje på midten av banen før EM-kvalifiseringskampen. Albania, Frankrike - og Andorra - er i gruppe H sammen før EM i 2020.

– Emmanuel Macron har oppriktig beklaget den skandaløse fadesen fra det franske fotballforbundet med vår nasjonalsang, skriver Albanias statsminister Edi Rama på Twitter søndag.

Mens man fant fram riktig nasjonalsang, forsøkte speakeren å be om unnskyldning, men rotet det ytterligere til ved å rette unnskyldningen til Armenias fans. Den pinlige episoden førte til at kampen ble rundt ti minutter forsinket.

– Den franske presidenten ser på fadesen for en uakseptabel feiltakelse og setter pris på våre spilleres reaksjon, legger Rama til.

Presidentens kontor bekrefter at det er sendt en beklagelse. Den franske landslagstreneren Didier Deschamps har også beklaget det inntrufne overfor sin albanske motpart, Edoardo Reja.

Frankrike vant for øvrig kampen i Paris 4-1 og leder gruppe H på målforskjell. Frankrike møter Andorra på hjemmebane tirsdag, mens Albania skal spille mot Island.