Jakob Ingebrigtsen: - Kunne prøvd på europeisk rekord, men ville vært feil

Satte ny norsk rekord på 5 kilometer gateløp onsdag etter en vanvittig sterk avslutning.

Jakob Ingebrigtsen løp inn til rekord. Foto: Pål Christensen

Jakob og Henrik Ingebrigtsen løp begge godt under Sondre Norstad Moens norske rekord på 5 km gateløp på Forus onsdag kveld.

Og det gjorde de etter en knallsterk siste halvdel av løpet. De passerte 2,5 kilometer på 7 minutter akkurat, og presterte rundt et halvt minutt bedre siste del.

Jakobs nye rekord lyder på 13.28, mens Henrik spurtet inn fire sekunder etter.

Jakob Ingebrigtsen nye rekord på 5 km gateløp er 13,29. Foto: Pål Christensen

– Under 13.30 er jeg veldig fornøyd med, ikke så mange i Norge som gjør det på bane en gang, sier Jakob til Aftenbladet.

– Og nå er vi midt inne i treningsperioden. Den tyngste uken jeg har hatt, var forrige uke, så det sier jo litt om prestasjonen, tilføyer 19-åringen.

Norstad Moens norske rekord, 13.37, var målet da de stilte til start under Spirit friidrettsklubbs gateløp.

I et felt med fem løpere var Jakob Ingebrigtsen regnet som den sterkeste, og halvveis tok han teten for å sette opp tempoet. Mot slutten av løpet var det kun storebror Henrik som holdt følge, men Per Svela, Zewrei Mezngi og Narve Gilje Nordås kom alle inn under 13.46.

Aldri før har tidene vært så gode i et felt med bare norske løpere, alle utenom Mezngi tilhører Gjert Ingebrigtsens treningsteam. Treneren var svært godt fornøyd etter løpet.

– Ja, du skal lete lenge etter en så sterk gruppe, smiler Gjert Ingebrigtsen.

– Her var det utrolig mye å gå på, Jakob kunne ganske sikkert gått under europarekorden, mener Gjert.

Europarekorden på 5 km gateløp innehas av Jimmy Gressier med 13.18.

Fem eliteløpere på start: Henrik og Jakob Ingebrigtsen, Zewrei Mezengi, Per Svela og Narve Gilje Nordås. Foto: Pål Christensen

Jakob innrømmer at han hadde mye å gå på.

– Men det ville vært feil å sette Europarekord her og i denne delen av sesongen, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Det går så fort her nå at den norske rekorden til Sondre Nordstad Moen er innen rekkevidde, sa NRKs kommentator Jann Post.

Med 500 meter igjen gled Jakob fra storebroren og satte inn en solid sluttspurt.

– Dette er enormt sterkt, sa Post.

– Det var veldig gøy, men jeg måtte vekke kroppen litt, sa Jakob Ingebrigtsen, som var bra fornøyd med tiden.

En stolt pappa og trener Gjert Ingebrigtsen var selvfølgelig til stede. Foto: Pål Christensen

– Det var noen teknisk krevende partier, sa Henrik til NRK, og kom med en melding til broren og treningskamerat Jakob.

– Styrkeforholdet mellom oss er vel fordel deg – enn så lenge.

Offisielle resultater:

1. Jakob Ingebrigtsen 13,28

2. Henrik Ingebrigtsen 13,32

3. Per Svela 13.40

4. Zewrei Mezngi 13,44

5. Narve Gilje Nordås 13,45

Einar Søndeland i Spirit sendte løperne av gårde. Foto: Pål Christensen