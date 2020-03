Disse fotballstjernene kan skifte klubb «gratis» i sommer

Flere stjerner står uten kontrakt etter inneværende fotballsesong. Her er en ellever med noen av de mest attraktive spillerne som fritt kan bytte klubb:

Edinson Cavani har slitt med å få ting til å stemme denne sesongen, etter at Mauro Icardi kom fra Inter sist sommer. Cavani kan gå gratis til sommeren. Foto: Michel Euler, AP / NTB scanpix

Walter Benitez (27), Nice

Argentineren står i mål for et Nice-lag som er nummer seks i Ligue 1. Han har spilt fast for klubben siden overgangen fra Quilmes i juli 2016. Har Mino Raiola som agent. 97 redninger denne sesongen.

Walter Benitez (t.v.). Foto: ERIC GAILLARD, REUTERS / NTB SCANPIX

Thomas Meunier (28), Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund har lenge vært interessert i belgierens tjenester, ifølge Sky Sports. Kom til PSG fra Brugge i 2016. 28-åringen har også vært fast på det belgiske landslaget de siste årene.

Thomas Meunier. Foto: CHARLES PLATIAU, REUTERS / NTB SCANPIX

Jan Vertonghen (32), Tottenham

Var litt inn og ut av laget denne sesongen før koronaviruset satte en stopper. 32-åringen fra Sint-Niklaas har stort sett vært fast inventar i Spurs-laget siden 2012/13-sesongen. Dessuten fast midtstopper på landslaget i ti år.

Jan Vertonghen. Foto: DAVID KLEIN, REUTERS / NTB SCANPIX

Tanguy Kouassi (17), Paris Saint-Germain

Stort stoppertalent som har fått tillit i en alder av 17. Har siden starten av desember vært involvert i 13 kamper i alle turneringer. Scoret to mål i 4-4-kampen mot Haitam Aleesamis Amiens i midten av februar. Har ikke proffkontrakt med klubben.

Tanguy Kouassi (t.v.). Foto: Michel Euler, AP / NTB scanpix

Layvin Kurzawa (27), Paris Saint-Germain

Enda en PSG-forsvarer. Har vært noe skadet denne sesongen, men har stort sett spilt venstreback når han har vært skadefri. Kurzawa har også hatt flere kamper på benken. 27-åringen er en urokråke. Har 13 landskamper for Frankrike.

Layvin Kurzawa. Foto: Michel Euler, AP / NTB scanpix

Mario Götze (27), Borussia Dortmund

Ble helt i Tyskland etter den avgjørende scoringen i VM-finalen i 2014. Har ikke fått karrieren til å blomstre siden den gang, verken i Bayern München eller Borussia Dortmund. Kun tre korte innhopp etter jul for BVB. Har også mistet plassen på landslaget.

Mario Götze. Foto: Martin Meissner, AP / NTB scanpix

Giacomo Bonaventura (30), Milan

Var ute med kneskade i ni måneder i 2017 og 2018, ikke kommet tilbake til storformen han viste etter overgangen fra Atalanta i 2014. Denne sesongen har han vært inn og ut av et Milan-lag som har slitt. Teknisk midtbanespiller som har 14 landskamper for Italia.

Giacomo Bonaventura. Foto: Matteo Bazzi, AP / NTB scanpix

Charles Aránguiz (30), Leverkusen

Har slitt med skader gjennom hele sesongen og kun startet 15 kamper. Han har vært i Leverkusen siden august 2015. Viktig brikke for Chile – 78 landskamper siden debuten i 2009. Boks-til-boks-spiller som er bra teknisk.

Charles Aránguiz. Foto: JEVGENIA NOVOZHENINA, REUTERS / NTB SCANPIX

Dries Mertens (32), Napoli

32-åringen hadde en eventyrlig sesong i 2016/17 med Napoli – 28 mål på 38 ligakamper og fem mål på åtte mesterligakamper. Har slitt med lysken denne sesongen og var ute en drøy måned i desember og januar. Likevel sterke sju mål på åtte mesterligakamper denne sesongen. 90 landskamper og 18 mål for Belgia.

Dries Mertens. Foto: Antonio Calanni, AP / NTB scanpix

Willian (31), Chelsea

Har vunnet det meste som er mulig å vinne med Chelsea, utenom mesterligaen (Willian kom i 2013, Chelsea vant i 2012): to ligatitler, FA-cupen, ligacupen og europaligaen. Var svært suksessrik i Sjakhtar Donetsk før det. Fast for London-laget denne sesongen.

Willian. Foto: Ian Walton, AP / NTB scanpix

Edinson Cavani (33), Paris Saint-Germain

Den langhårede spissen fra Uruguay har skuffet denne sesongen – bare fire mål på 14 ligakamper. Har et enormt toppnivå – 35 mål på 36 ligakamper i 2016/17 (åtte på åtte i mesterligaen) og 28 på 32 sesongen etter (sju på åtte i mesterligaen) sier sitt.

Edinson Cavani. Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS / NTB SCANPIX

Benken:

Thiago Silva (PSG), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Benjamin Stambouli (Schalke), Nathaniel Clyne (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), David Silva (Manchester City), José Callejón (Napoli), Olivier Giroud (Chelsea), Pedro (Chelsea), Jordon Ibe (Bournemouth).

