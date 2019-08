På samme tid i fjor var det stadig flere som tvilte på Magnus Carlsen. I dag har han gått ubeseiret i ett år.

1. august 2018: Magnus Carlsen vinner et uinspirert parti mot tyskeren Nico Georgiadis. Seieren er en liten opptur etter at et grovt feiltrekk dagen før ga et surt tap og skrotet sjakkessets håp om å vinne Biel Chess.

Det skulle bli startskuddet for en av langsjakkens lengste rekker uten tap. Ett år senere kan Carlsen vise til hele 79 strake ubeseirede partier.

– På samme tid i fjor var Magnus inne i en periode der formen i langsjakk ikke var helt patent. Mange hadde begynt å lure på om han hadde nådd toppen og var på vei ned. Det var ikke så rart at de tenkte slik, for resultatene kunne jo tyde på det, erindrer manager Espen Agdestein når han oppsummerer Carlsens siste tolv måneder.

Patrick Huerlimann / AP / NTB scanpix

Langt over normalen

I november forsvarte han VM-tittelen etter tolv strake remispartier og et overlegent omspill.

– Det snudde for alvor i VM-kampen mot Fabiano Caruana. Da fikk Magnus tilbake gleden og motivasjonen til å spille klassisk sjakk igjen, forteller Agdestein.

I år har nordmannens resultater vært langt over normalen. 28-åringen har tidvis herjet med rivalene, og vunnet samtlige syv turneringer han har spilt.

– Magnus har aldri vært bedre. Spillet er mer aktivt og dynamisk, og han spiller mer aggressivt med svarte brikker, sier Agdestein.

Sjakkekspert Hans Olav Lahlum mener antallet strake turneringsseiere er mer imponerende enn rekken uten tap.

– I mange andre sportsgrener er det enklere å vinne konkurranser hvis du er best, men i sjakk er det ganske naturlig at den beste ikke vinner hver gang – særlig når nivået på konkurrentene er så høy som den har vært.

Det er fortsatt lenge igjen av året, men i sjakkmiljøet spør man seg nå om Carlsen kan vinne samtlige turneringer han spiller i 2019.

– Han ligger veldig godt an, og har til de grader dominert alle konkurranser. Man venter jo nå bare på når det skal ta slutt, men per i dag er det ingenting som tyder på at rekken vil ta slutt med det første, sier sjakkskribent Tarjei J. Svensen.

Fakta: Carlsens turneringseiere i 2019 11.–27. januar: Wijk aan Zee, Nederland. 30. mars–9. april: Shamkir, Aserbajdsjan. 20.–29. april: Karlsruhe/Baden-Baden, Tyskland. 8.–12. mai: Abidjan, Elfenbenskysten (hurtig- og lynsjakk). 25.–26. mai: Lindores Abbey, Skottland (hurtigsjakk). 4.–14. juni: Norway Chess i Stavanger. 26. juni–7. juli: Zagreb, Kroatia.

Jakter egen verdensrekord

Årets kruttsterke resultater har gitt Magnus Carlsen en svær luke på verdensrankingen. I øyeblikket er han 64 ratingpoeng foran toer Fabiano Caruana. Stillingen var en ganske annen i fjor høst og ved årsskiftet.

Da levde Carlsens uavbrutte posisjon som verdensener svært farlig. En stund virket det som det bare var et tidsspørsmål før førsteplassen kom til å havne i Caruanas hender.

Det skjedde aldri. I stedet har Carlsen rykket ifra, og på rankinglisten for august er han nå oppe i 2882 poeng. Det er en tangering av hans egen verdensrekord fra 2014.

Carlsens manager utelukker ikke at bestenoteringen blir slått under årets fjerde Gand Chess Tour-turnering. Verdenseliten spiller da langsjakk i St. Louis i Missouri mellom 17. og 28. august. I dagene før står hurtig- og lynsjakk på programmet.

– Det kan skje allerede da, men han må spille på et skyhøyt nivå for ikke å tape ratingpoeng. Hvert poeng sitter langt inne nå som han er så høyt oppe på ratingen, og det er veldig fort sånn at det er ett skritt frem og to tilbake, forklarer Espen Agdestein og viser til at Carlsen taper rating for hver remis han spiller. I tillegg får han lite igjen for hver seier.

– Men han har alle tiders sjanse til å sette ny verdensrekord, i og med at han nå er der oppe. Han måtte ha et fantastisk år for å komme seg dit, avslutter han.