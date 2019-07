Lørdag ble Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) historiske. Ingen norske lag har vunnet flere turneringer i verdensserien i sandvolleyball enn duoens åtte.

– Det føles veldig rart å være tidens mestvinnende norske lag i en så ung alder. Christian og jeg har bare spilt sammen i to sesonger, og at vi har klart dette på ett kalenderår er helt rått. Vi har jo også gått forbi mange av våre forbilder i medaljestatistikken, sier Mol.

Den norske duoen slo for alvor igjennom for nesten nøyaktig ett år siden, da de vant femstjernersturneringen i Gstaad. Siden har de dominert fullstendig, og i helgen ble det altså en ny triumf i Sveits.

Passerer 90-tallshelter

Det var deres åttende på verdensserien. Dermed går de forbi Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide, som tok sju seire på 90-tallet. Mens Kvalheim og Maaseide brukte flere år på sju, tok det nøyaktig ett år for Mol og Sørum å klare åtte.

– Jeg går tom for superlativer når jeg skal beskrive Anders og Christian. Det de har prestert det siste året er kanskje det beste som har blitt levert av noen lag – noensinne. Det er kanskje litt for tidlig å komme med slike ord, men jeg kan ikke huske å ha sett noen som har spilt på et så høyt nivå, i så mange turneringer på rad, er den klare beskjeden fra Kvalheim.

Den norske duoen har til tider vært ustoppelige. De vant tidligere i sesongen tre storturneringer på rad og hadde 23 kamper uten tap. Så langt er det blitt triumfer i Las Vegas, Itapema, Jinjiang, Ostrava og Gstaad denne sesongen.

Slo sterkt tilbake

I VM i Hamburg ble det nedtur med tap i semifinalen, men Mol og Sørum slo tilbake med seier i bronsefinalen før de altså vant i Gstaad helgen etter.

Da så de som vanlig ut til å ha god kontroll. I finalen ble det seier 21-17, 21–15 over nederlandske Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen. Om storspillet fortsetter, må nordmennene finne seg i favorittstempelet i Tokyo-OL om et drøyt år.

– Det å være så unge og spille på et så høyt nivå – og samtidig gjøre så lite feil – er en enormt stor prestasjon, sier Kvalheim om Mol og Sørum.

(©NTB)