Eiking fra Askøy VM-vraket: - Skuffet

Sportssjef Hans Falk vil ikke ut med hvem som blir norske kapteiner i årets sykkel-VM i Yorkshire.

Vraket: Odd Christian Eiking. Fredrik Hagen

NTB

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Alexander Kristoff (UAE) får med seg lagkameratene Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm på laget. Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) og Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) er også en del av seksmannslaget.

Det betyr at Odd Christian Eiking fra Askøy er vraket. Eiking debuterte i Tour de France i sommer og imponerte i Arctic Race, der han vant kongeetappen.

Til Bergensavisen uttaler Eiking seg om vrakingen:

– Jeg har gjort to greie VM de foregående årene, og jeg synes at jeg har noe der å gjøre. Formen er bra. Men når jeg hører hvem som er tatt ut, kan det virke som de tror at løypen passer for Alexander Kristoff. Det er greit. Men jeg er selvsagt skuffet over at jeg ikke får være med, sier Eiking til BA.

Les også Nå markerer norske syklister seg på klatreetapper. Slik forklares forvandlingen.

Alexander Kristoff er tatt ut til VM i sykling i England. NICOLAS MAETERLINCK / AFP / NTB scanpix

Gullambisjoner

Mennenes fellesstart går 29. september. Ingen av seniorene skal sykle tempoen.

– Vi bygger laget rundt våre kapteiner. Så får vi seg hva selve taktikken blir med Stig (Kristiansen) og syklistene. Vi snakker om å ta medaljer og Alex har uttalt at han har ambisjoner om medalje og gullet, sa Falk.

Overfor TV 2 ville han ikke utdype hvem som blir de norske kapteinene. Alexander Kristoff er en naturlig valg, men også Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen kan være verdt å kjøres for.

Den gamle landslagssjefen Stig Kristiansen er innkalt som lagleder for det norske laget. Kristiansen er vanligvis sportsdirektør i Uno-X-laget.

VM-rittet blir også viktig med tanke på OL-kvalifiseringen.

Les også Nordmann hylles for prestasjonen i storritt. Nå spår ekspertene topplassering i Tour de France.

Vita Heine er tatt ut i kvinnenes tropp. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Disse kvinnene er tatt ut:

I kvinnenes fellesstart dagen før skal Susanne Andersen, Stine Borgli, Vita Heine, Katrine Aalerud og Ingvild Gåskjenn delta.

Heine og Aalerud skal også sykle temporittet.

Mesterskapet arrangeres i Harrogate i Yorkshire i Nord-England.