Du bør være glad i high fives hvis du vil spille VM for Norge. Gjerne også øyekontakt.

DEAUVILLE: Da Maren Mjelde byttet vimpel med Australias stjerne, Sam Kerr, før åttendedelsfinalen, gikk hun glipp av et viktig ritual for det norske laget.

Mjelde gjorde seg ferdig med kapteinspliktene og skyndte seg bort til de 21 lagvenninnene som allerede sto i en ring og ventet på en siste peptalk.

Da alle hadde sagt sitt, sørget kapteinen for å gjøre det de andre allerede hadde gjennomført. Ingen fikk lov til å løpe til benken eller ut på banen før bergenseren hadde gitt en dobbel high five til hver spiller.

Før kampen gjorde Aftenposten et forsøk på å telle alle gangene de norske spillerne klasket nevene med hverandre under oppvarmingen. Vi kom til 640 og gikk sikkert glipp av noen.

Før spillerne i det hele tatt viste seg for publikum, hadde de allerede stått i en ring inne i garderoben én gang. Den runden ble avsluttet med at alle ga hverandre en dobbel high five, i alt 224 slag.

– Vi får «en connection» til hverandre. Det er ikke bare en high five, vi skal også ha øyekontakt når vi gjør det, forklarer venstreback Kristine Minde.

– Hva får du igjen for det?

– Du får positiv energi, og det sier at vi er sammen om dette.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

En god vibe

Mange av de høye fem gis på faste steder og tidspunkt.

I den første delen av oppvarmingen løper de ti utespillerne som skal starte, med noen ulike bevegelser. De er delt i to grupper, og fem ganger underveis bytter de side. Idet de passer hverandre, gir de hverandre en high five. Når de er ferdige, gir alle en dobbel high five til de ni andre.

Så er det tid for spill i firkant (en liten bane). Underveis blir det mange high fives. Det blir det også mellom reservene, som holder på med sine ting.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Siste del av oppvarmingen er en spillsekvens hvor hele stallen deles i to fulle lag. Også her blir det en del hilsener underveis. Etterpå ser det ut til at alle de 19 utespillerne gir hverandre en high five.

Den siste runden skjer altså like før kampstart.

Lisa-Marie Karlseng Utland mener det skaper «en god vibe» i laget. Også hun får energi. Hun ser ingen grunn til å trappe ned:

– Jo mer, jo bedre, føler jeg.

– Gjør det noe ekstra med den fysiske kontakten?

– Ja, det tror jeg. Fysisk kontakt er jo bra for mennesker. Det har sikkert noe å si. Jeg tror det er bra.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

En bekreftende handling

Ingrid Syrstad Engen mener det ligger en anerkjennelse av lagvenninnene i handlingen.

– Du gir gjerne en liten kommentar når du gjør det. Det er også viktig at vi gjør det med innbytterne, at vi går bort til dem og viser at alle er med, sier 21-åringen.

Karina Sævik er ganske fersk på landslaget, men hun innså raskt at her var det bare å henge seg på trenden.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

– Jeg ble kastet rett inn i det første gangen jeg skulle starte. Og uansett om du starter eller ikke, så er det jo ganske mange high fives du skal gi. Nå kommer det naturlig. Det er med på å bygge hverandre opp, vi sier at dette skal vi klare.

– Hva føler du at du sier til lagvenninnen når du ser henne i øynene og gir en high five?

– Det er en bekreftelse på at vi har hverandre på banen, og at vi gjør dette sammen.

– Har du spilt på et annet lag hvor det er så stort fokus på det?

– Nei, det har jeg ikke vært i nærheten av. Vi har high fives i Kolbotn også, men det er rett før kamp.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Bort med det negative

Idrettspsykolog Anne Marte Pensgaard er en del av det norske støtteapparatet i Frankrike. NRK skrev nylig at en del av oppgaven hennes er å analysere og føre statistikk over kroppsspråket til spillerne.

– Vi har sett at dette med kommunikasjon og ikke-verbal kommunikasjon er ganske viktig i velfungerende lag. Derfor har vi satset på å kartlegge det bedre og se om det kan ha en sammenheng med hvordan spillerne opplever kampene også, sa hun da.

Nettopp high fives og øyekontakt er noe av det de gjerne vil ha mer av. Negativt kroppsspråk vil de ha minst mulig av.

– For det hjelper ikke noe. Alle skal selvsagt få reagere, men vi skal slippe det fort. Det skaper bare en negativ energi, mens det hjelper at vi er positive, forklarer Minde.