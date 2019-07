Brann så ut til å gå mot knepen seier mot Shamrock Rovers i europaligakvalifiseringen torsdag. Fire minutter på overtid utlignet irene til 2-2.

Brann - Shamrock Rovers 2–2

En sjelden, men pen Taijo Teniste-scoring sendte Brann i ledelsen tidlig i første omgang. Etter halvtimen spilt var Branns Amer Ordagic uheldig på et frispark imot, og Shamrock utlignet på selvmål fra bosnieren.

Så skaffet Veton Berisha straffe, som han selv ekspederte kontant i mål. Brann hang i tøylene på et tidspunkt i annen omgang, men så ut til å holde unna. Fire minutter på overtid scoret Roberto Lopez med hodet etter en corner.

Dermed endte første kamp i første kvalifiseringsrunde med uavgjort i sommerværet i Bergen. Det er et svakt utgangspunkt for bergenserne før returoppgjøret neste uke.

– Det er veldig surt. Det er for dårlig at vi gir fra oss så mye på dødball. De var tøffere enn oss i boksen, og at Shamrock scoret to mål på corner er rett og slett for dårlig, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til TV 2.

– Vi ble for veike og for puslete på dødball. Nå må vi være gode i returkampen for å gå videre, fortsatte han.

Fakta: Brann – Shamrock Rovers (Irland) 2–2 (2–1) 4415 tilskuere Mål: 1-0 Taijo Teniste (12), 1-1 Amer Ordagic (selvmål 34), 2-1 Veton Berisha (str. 36), 2-2 Roberto Lopez (90). Dommer: Juxhin Xhaja, Albania. Gult kort: Ronan Finn (49), Ethan Boyle (90), Shamrock Rovers, Veton Berisha (90), Brann. Lagene: Brann (4-3-3): Håkon Opdal – Taijo Teniste, Bismar Acosta, Christian Eggen Rismark, Ruben Kristiansen – Fredrik Haugen, Amer Ordagic (Ruben Yttergård Jenssen fra 74.), Kristoffer Løkberg (Petter Strand fra 68.) – Gilbert Koomson (Daouda Bamba fra 83.), Veton Berisha, Gilli Rólantsson. Shamrock Rovers (4-5-1): Alan Mannus – Joey O'Brien, Roberto Lopez, Lee Grace, Trevor Clarke (Dylan Watts fra 66.) – Ethan Boyle, Ronan Finn (Aaron McEneff fra 77.), Greg Bolger, Jack Byrne, Sean Kavanagh – Aaron Greene (Graham Cummins fra 66.). (©NTB)

Marit Hommedal / NTB scanpix

Sjelden målscorer

Etter en noe rotete innledning fikk Brann corner fra høyre etter elleve minutter. En klarering havnet hos Taijo Teniste, som dempet kula med brystet og dunket til fra snaue 25 meter. Skuddet gikk via keeperen og i mål, og bergenserne var i føringen. Estlenderen kunne feire en sjelden scoring med en baklengs salto.

Etter 33 minutter kom irene til sin første virkelig store sjanse. Et frispark fra Jack Byrne på høyresiden traff Branns Amer Ordagic, og ballen føk i det lengste hjørnet til 1-1 bak en utspilt Håkon Opdal.

Brann gikk i angrep umiddelbart etter utligningen. Veton Berisha dro med seg ballen inn i sekstenmeteren og ble felt på ulovlig vis. 25-åringen tok straffesparket selv og hamret ballen ned i hjørnet. Det var hans tredje scoring i Brann-drakten etter overgangen fra Rapid Wien.

Det svingte voldsomt på Brann Stadion, og minutter senere var Opdal nær ved å tabbe seg ut da han stormet ut av straffefeltet. Ballen havnet hos en Shamrock-spiller, som hadde tilnærmet åpent mål fra drøye 25 meter, men Ruben Kristiansen skled og blokkerte avslutningen.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Gode taklinger

Etter hvilen skapte begge lag flere halvsjanser, og hjemmelaget kunne takke både Bismar Acosta og Teniste for at ikke irene utlignet etter rundt timen spilt. Først avverget Acosta en stor Shamrock-mulighet med en kjempetakling, før Teniste løp opp en angriper og taklet minst like godt.

Brann var rystet, og like etterpå var det Opdal som hindret scoring med en god redning.

Det jevnet seg ut, og ingen av lagene maktet å skape de store sjansene. Brann så ut til å holde unna, men fire minutter på overtid utlignet Shamrock til 2-2 etter en corner. Shamrocks to bortemål kan bli skjebnesvangert.

Sist Brann var i Europaligaen var i 2017/2018-sesongen. Da røk rødtrøyene mot slovakiske Ruzomberok i 2. kvalifiseringsrunde.

(©NTB)