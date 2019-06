Magnus Carlsen vil påvirke sjakktinget til å inngå avtale med spillgigant. Men det er mange som ikke liker det.

Da det ble kjent at Kindred Group ønsket å inngå en avtale med Norges Sjakkforbund til en verdi av 50 millioner kroner, startet bråket.

1. Hvorfor er avtalen kontroversiell?

Kindred Group er et eierselskap for flere utenlandske spilleselskap, blant dem Unibet. Unibet kan ikke drive lovlig virksomhet i Norge. Kindred Group og en rekke andre spillselskaper ønsker å komme inn på det norske spillmarkedet hvor statlig eide Norsk Tipping i dag har monopol. Overskuddet fra Norsk Tippings virksomhet går til idretten. Det er i dag politisk enighet om at enerettsmodellen (det vil si at Norsk Tipping har spillmonopol) skal opprettholdes. En rekke instanser, deriblant Lotteritilsynet, mener at en avtale mellom Norges Sjakkforbund og Kindred Group er på grensen til det lovlige.

Avtalen mellom Kindred og Norges Sjakkforbund er ingen tradisjonell sponsoravtale, men heller en måte å skaffe seg et forbund med en viss innflytelse som kan tale spillselskapenes sak på et politisk nivå i Norge. Kindred Group hadde en omsetning på rundt 8 milliarder kroner i 2017 og har 1400 ansatte.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

2. Hvorfor er Magnus Carlsen såpass sterkt involvert?

Magnus Carlsen har ingen direkte økonomisk interesse i denne avtalen. I et Facebook-innlegg sist helg slo han fast at dersom avtalen blir nedstemt er det «et svik mot denne og neste generasjon av unge, og et klart signal om at vi er et forbund uten ambisjoner.» Han mener at avtalen er en unik mulighet for å utvikle sjakk i Norge. Norges Sjakkforbund har rundt 4000 medlemmer, og økonomien er ikke sterk. 50 millioner kroner vil bety svært mye for virksomheten i forbundet.

3. Hvordan kan Carlsen påvirke Norges Sjakkforbunds valg?

Det ble i en artikkel hos NRK.no i dag gjort kjent at Magnus Carlsen har opprettet sin egen sjakklubb (Offerspill SK) hvor han tilbyr gratis medlemskap. Målet er 1000 medlemmer og Carlsen betaler kontingent. Gjennom denne nyopprettede sjakklubben vil på denne måten ha mulighet til å få 40 delegater på Norges Sjakkforbunds ting 7. juli. Dersom disse 40 stemmer for en avtale med Kindred, er sjansene betydelig større for at det blir gjennomslag. – Dette virker som et forsøk på å kuppe den demokratiske prosessen, sier leder av Bergen Schakklub til NRK.

4. Hva har dette å si for en VM-kamp i Stavanger?

Flere lokale politikere i Stavanger har uttalt seg kritisk til at Norges Sjakkforbund inngår en avtale med Kindred. De truer med å stanse offentlig støtte til en VM-kamp i Stavanger senhøsten 2020 med Magnus Carlsen dersom forbundet inngår avtale med Kindred. Det er søkt om en støtte på 20 millioner fra Kulturdepartementet. I tillegg har Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune gitt tilsagt om en støtte på 7,5 millioner kroner.

Magnus Carlsen har i tillegg sagt i et Facebook-innlegg at han ikke ønsket at Norges Sjakkforbund skulle binde seg til Stavanger som norsk arrangørby for en VM-kamp.

5. Hva skjer dersom forbundet inngår avtale?

Dersom Norges Sjakkforbund som er medarrangør for VM, inngår avtale med Kindred, kan det ende med at offentlig støtte forsvinner. Uten de 27,5 millioner kronene som det er søkt om fra Kulturdepartementet, kommunen og fylkeskommunen blir det umulig å arrangere VM-kamp i Stavanger.

Lotteritilsynet mener at Kindred tilbyr ulovlig spill i Norge. I et åpent brev til Norges Sjakkforbund slår de fast at hele avtalen kan være ulovlig:

«Sjølv om samarbeidsavtalen i seg sjølv kan vere lovleg, vil Lotteritilsynet likevel oppmode Norges Sjakkforbund til nøye å vurdere konsekvensane ved å inngå ein slik avtale, både ved å sette seg i en situasjon som potensielt kan medføre fare for brot på pengespelregelverket, og ved å offentleg fronte eit samarbeid med ein aktør som i dag bevisst bryt norsk lov.»

Sjakkforbundet mener at de bare engasjerer seg i en debatt som pågår. President i forbundet, Morten L. Madsen, er overbevist om at en avtale ikke vil ha noe å si for en VM-kamp.

– Vi er overbevist om at Kulturdepartementet er en profesjonell aktør som ikke vil blande mulighetene for en VM-finale i klassisk sjakk i Norge med at NSF, i ytringsfrihetens tegn, engasjerer seg i en faktabasert debatt, sa Madsen til Aftenposten tidligere i måneden.

PS: Kongressen som avgjør om Norges Sjakkforbund og Kindred inngår partnerskap avholdes 7. juli.