Doddo etter seieren: «Det er ingen grunn til å falle tilbake til gamle synder»

Doddo kunne glede seg over Brann-seier mot Sandefjord. Foto: Bård Bøe

Doddo

Brann - Sandefjord 3–1

Bodø/Glimt har satt en ny standard i den norske eliteserien. Fotballen trenger ikke lenger å være kald og kynisk og kjedelig. Det er mulig å få til resultater med fart og teknikk og underholdning. Forrige helg fikk Brann seg en leksjon i kvikk og kvalitetsfylt fotball som de sent vil glemme. Kanskje de til og med lærte noe?

I kampen mot Sandefjord så Brann ut som de var inspirert av høytrykksfotballen til Bodø/Glimt. I stor deler av serierunde syv sprudlet Brann. De så temposterke ut, og det så ut som det var vilje og kraft bak hvert løp og hver involvering. Det var en fryd å se på.

Brann var gode, men det må nevnes at Sandefjord var tilsvarende svake. Sjelden har vi sett et svakere lag på Stadion. Fotballeksperten som satt ved siden av meg på tribunen (Erik Huseklepp) mente at ikke siden Sandnes Ulf ble overkjørt i 2013 har vi sett et mer hjelpeløst lag på Brann Stadion.

Brann herjet med Sandefjord. Robert Taylor (i midten) satte inn hjemmelagets første mål. Foto: Marit Hommedal

Det var komikveld i forsvaret, farlige balltap på midtbanen og på topp hadde de et angrep som ikke angrep. At de i det hele tatt fikk et mål, var et lite mirakel – og en gavepakke fra dommer Rohit Saggi.

At Brann vant mot en nedrykkskandidat, skal imidlertid ikke forringe opplevelsen. Tvert imot, det at Brann vinner mot dårlige lag viser at Brann har tatt steg siden 2019. Et av hovedproblemene med fjorårets sesong var at de tapte på hjemmebane mot nedrykkskandidater, slik de gjorde mot de to lagene som nå spiller i første divisjon, Ranheim og Tromsø.

Branns beste var Gilbert Koomson. Det er som vi har fått en ny spiller med han i år. I glimt har vi tidligere sett hva han er god for, men altfor lenge har hans spill i den røde trøyen vært under pari. Nå har han imidlertid sluppet seg løs, og da fremstår han som en helt annen spiller. Nå viser han hva han er god for, ikke minst hvilken fart han besitter. I øyeblikket er han en av eliteseriens mest spennende spillere.

Gilbert Koomson var i fyr og flamme for Brann mot Sandefjord. Foto: Marit Hommedal

Det samme kan vi ikke si om Amer Ordagic, han er vel en av eliteseriens mest anonyme spillere, men mot Sandefjord så vi tydelig hvorfor Lars Arne Nilsen har så stor tillit til han. Løpssterk og duellsterk og en av Branns viktigste menn i hjemmeseieren.

Hvis Brann fortsetter slik, med å skape mange sjanser og score mange mål, vil all diskusjon rundt treneren opphøre og publikum – når den dag kommer – vil strømme tilbake til Stadion.

Nå gjelder for Brann å følge opp denne gode prestasjonen. Det er ingen grunn til å falle tilbake til gamle synder og bli omstendelige og engstelige og temposvake igjen. Prestasjonen mot Sandefjord kan gjenskapes også på bortebane, og også mot bedre motstandere.

Neste styrkeprøven kommer allerede på onsdag, borte mot Odd. Jeg er spent på hva vi får se der. Blir det angrepsfotball som mot Sandefjord, eller en forsvarskamp som mot Sarpsborg 08? Hva tror du?