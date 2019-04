Før U20-VM vet ikke Nicholas Mickelson og Hugo Vetlesen helt hva som møter dem i Polen. Landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen mener de ikke må undervurderes.

Uruguay, New Zealand og Honduras.

Det er de tre landene Norge skal bryne seg på i slutten av mai når U20-VM går av stabelen i Polen.

Uruguay har tidligere fostret opp verdenstjerner som Luiz Suárez og Edinson Cavani, og må finne seg i å være favoritter i gruppe C. De to andre nasjonene er derimot mindre kjent på den internasjonale fotballarenaen.

– Vi vet ikke så mye om dem. Men det er et VM, og alt kan skje, sier Strømsgodset-spiller Nicholas Mickelson. Han er en av 21 spillere som skal forsvare Norges ære i Polen.

– Det tipper jeg støtteapparatet har litt bedre kontroll på. De har nok sett litt på video allerede. Vi får nok vite hva slags motstander vi møter før første kamp, sier Stabæks Hugo Vetlesen.

Fakta: Dette er den norske troppen til U20-VM Julian Faye Lund (Mjøndalen) Markus Olsen Pettersen (Nest-Sotra) Erik Arnebrott (Viking) Nicholas Mickelson (Strømsgodset) Christian Dahle Borchgrevink (Notodden) Ulrik Fredriksen (Sogndal) Leo Skiri Østigård (Brighton) Lars Ranger (Ull/Kisa) Håkon Evjen (Bodø/Glimt) John Kitolano (Wolverhampton) Hugo Vetlesen (Stabæk) Emil Bohinen (Stabæk) Tobias B. Børkeeiet (Stabæk) Adnan Hadzi (Start) Tobias H. Svendsen (Sandefjord) Ola Brynhildsen (Stabæk) Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt) Eman Markovic (Zrinjski Mostar) Tobias Christensen (Start) Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg) Kristian Thorstvedt (Viking) Kilde: fotball.no

Forventer tøff motstand

Landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen kan forsikre om at støtteapparatet har brukt god tid på å studere de tre motstanderne i sluttspillet.

Han mener at det blir viktig å ikke undervurdere de andre lagene.

– Jeg opplever dem alle som litt lenger fremme på U20-nivå enn på seniornivå, sier Johansen.

Norge har ikke spilt et U20-VM siden 1993. Derfor er også Johansens mannskap seedet som det dårligste laget i gruppen, men han mener likevel de har en bra mulighet til å ta seg videre.

– Hvis vi tar kamp for kamp, og kommer opp på vårt beste nivå, har vi en fair mulighet til å komme videre fra gruppen, sier han og understreker at det også er målet.

Olsen, Geir / NTB scanpix

Roser norsk klubbfotball

I Johansens VM-tropp er 17 av 21 spillere fra norske klubber. 12 er i det han kaller for «moderklubben».

Han mener at norske klubber som slipper unge spillere inn i startelleveren skal ha mye av æren for at landslaget har slått ut lag som England og Tyskland på veien.

– Det er, har vært og kan bli et enda større konkurransefortrinn for oss i Norge at våre unge lovende spillere får spille fotball på et høyt nivå, og alt det måtte innebære.

Nettopp derfor må nå spillere som Mickelson og Vetlesen fokusere på Eliteserien frem til avspark mot Uruguay 24. mai 20.30 på Stadion Widzewa i Lodz.

– Vi vet at vi har mange kamper igjen i Eliteserien først, så får vi ta VM når det kommer, sier Vetlesen.

– Men det er VM som er det store det året her. Det er det vi har ventet på, forsikrer Mickelson.