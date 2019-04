Det var ikke en maktdemonstrasjon av Manchester City borte mot Burnley, men 1-0-seieren gjør at de blå fortsatt er poenget foran Liverpool med to runder igjen.

Manchester City har 92 poeng, Liverpool 91. I tillegg har de lyseblå fra Manchester åtte plussmål mot Liverpools fire.

Begge lag har to kamper igjen. City møter Leicester hjemme og Brighton borte, mens Liverpool har igjen Newcastle borte og Wolverhampton hjemme.

I tillegg skal Liverpool møte Barcelona over to oppgjør i Champions Leagues semifinale, som vil si at laget spiller fire kamper på elleve dager (Barcelona borte 1. mai, Newcastle borte 4. mai, Barcelona hjemme 7. mai og Wolves hjemme 12. mai).

Mållinjeteknologien avgjorde

Søndagens avgjørelse i bortekampen mot Burnley kom etter 63 minutter. Bernardo Silva bøyde ballen inn i boksen fra høyre og fant Sergio Agüero på fem meter. Han kranglet med seg ballen og fikk banket til fra kloss hold. Skuddet ble reddet på streken av Matthew Lowton, men en kjapp titt på klokka fra dommer Paul Tierney gjorde at ballen ble dømt korrekt i mål. Mållinjeteknologien sørget for det.

Scoringen gjør at argentineren nå har scoret 20 mål eller mer i fem strake Premier League-sesonger. Det er det bare én mann som har klart tidligere: Thierry Henry scoret 24 eller mer i fem strake sesonger for Arsenal fra 2001 til 2006.

Tøff kamp

Burnley ga gjestene fra Manchester tøff kamp, og Pep Guardiola var tydelig frustrert etter de første 45. Etter pause var det likevel svært fortjent da Agüero sendte gjestene i føringen, etter flere store sjanser for bortelaget.

Det kokte også da Manchester City følte seg snytt for et straffespark, etter det som reprisene viste var en klar hands av en Burnley-forsvarer.

Etter scoringen var det City som var nærmere 2–0 enn Burnley var 1–1.

Selv med tapet søndag har Burnley sikret Premier League-plassen. Det gjorde de etter det sterke bortepoenget mot Chelsea mandag.