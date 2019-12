Svenskens tabbe skaper reaksjoner: – Jeg satt i bobilen

– Uprofesjonelt, sier Norges trener. Emil Iversen erter Calle Halfvarsson

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Calle Halfvarssons oppførsel er blitt en snakkis etter verdenscupåpningen. CARL SANDIN, BILDBYRÅN

RUKA: Svenske Calle endte på niendeplass i minitouren i Ruka.

Men i etterkant er det som skjedde før rennet som får mest oppmerksomhet i Sverige. Eller snarere: Det som ikke skjedde.

For i et intervju med Expressen sier han at han ikke varmet opp før jaktstarten.

– Jeg gjorde en litt dårlig oppvarming. Jeg gjorde egentlig ingenting, i stedet satt jeg i bobilen og ville ikke gå ut i kulden. Vi har en deilig lenestol der. Jeg sliter med å gjøre en bra oppvarming, sier Halfvarsson til avisen.

Vil skjerpe seg

Halfvarssons utspill får stor oppmerksomhet i svenske medier. For ordens skyld: Det var 14 minusgrader i løypene søndag.

Halfvarsson sier at han «sank som en sten» gjennom feltet i starten av løpet, men at han følte seg bedre på slutten. Det kan ha noe med forberedelsene å gjøre, antyder han. Det er ansett som nødvendig å varme opp før langrenn-konkurranser på toppnivå.

– Jeg ble varm etter tre runder, og da gikk det jo bedre, sier Halfvarsson, før han innrømmer at det var en tabbe ikke å varme opp skikkelig.

Calle Halfvarsson får kritikk fra norsk hold. CARL SANDIN, BILDBYRÅN

– Det er litt slurvete, jeg får skjerpe meg.

Sveriges trener Mattias Nilsson sier til Expressen at Halfvarsson «overdriver litt». Men han erkjenner at Halfvarsson ikke gjennomførte hele oppvarmingen søndag, og at det er noe han «må ta med seg».

Sterke reaksjoner fra Norge

Fra den norske leiren er reaksjonene mot Halfvarsson mye sterkere. Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum ble satt ut da han hørte om Halfvarssons oppladning.

– Hva? Ok ...

– I min verden hadde jeg sagt at det er uprofesjonelt. Det er ingen av mine løpere som ville gjort noe sånn, sier Nossum ifølge Expressen.

I pressesonen fikk Emil Iversen spørsmål om han varmet opp skikkelig.

– Ja, selvfølgelig, svarte Iversen.

– Calle gjorde ikke det. Han satt i bobilen der borte ...

– Jeg sa det til svenskene at Calle er en solskinnsløper. Han er fra Sverige, og når det blir litt småsurt, da går han og setter seg og tar en brus. Jeg er en viking fra Norge. Jeg har ikke tenkt på at det er kaldt her, jeg, sier Iversen med glimt i øyet.

Emil Iversen erter Calle Halfvarsson. Thomas Bachun, Bildbyrån