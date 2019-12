Skøyteprofilen med åpenhjertig innlegg: – Et slag vondere enn noen gang

Skøyteløper Hege Bøkko (28) sår usikkerhet rundt egen deltakelse i VM på hjemmebane.

Hege Bøkko er meget usikker på egen fremtid. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det kommer frem i en lang melding på hennes egen Instagram-konto. Der forteller Bøkko om en tung høst.

En av Norges mest profilerte kvinnelige skøyteløpere hadde en tung fjorårssesong, men etter en positiv vår og sommer så hun lyst på den kommende sesongen, der VM på hjemmebane skulle bli høydepunktet.

Før den aller første verdenscuphelgen denne sesongen, kom derimot knekken.

– Jeg gledet meg til det første verdenscupløpet og følte meg klar. Det som skjer er at jeg får meg en skikkelig på trynet. Et slag vondere enn noen gang, skriver Bøkko.

– Vannglasset rant bokstavelig talt over, og en bryter skrudde seg av. Det var tungt å ikke klare å se for seg en fremtid som skøyteløper og være usikker på målet som er VM på Hamar, fortsetter hun.

Bøkko var heller ikke å finne til start i Nur-Sultan i helgen, og hun kommer heller ikke til å være med til Nagano neste helg.

Bøkko skriver ikke at hun legger opp, men at hun er usikker med tanke på Hamar-VM.

– Et VM på hjemmebane er for mange drømmen. For meg også. Men da må jeg først og fremst kvalifisere meg for å eventuelt være i stand til å prestere på et godt nivå. Jeg drar til Stavanger nå for å trene på is for å se om gleden fortsatt er der. Hvis ikke har livet så mye annet å by på, sier Bøkko.

Vi har ikke klart å få tak i Hege Bøkko søndag kveld.