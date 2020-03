Koronaviruset kan svekke Norges EM-sjanser kraftig. Dette gjør NFF for å unngå tomme tribuner.

– Nå har vi tidenes mulighet til å komme til et EM-sluttspill, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland håper å spille foran et fullsatt Ullevaal mot Serbia. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Alle helgens renn i Holmenkollen går for tomme tribuner. Nå gjør Norges Fotballforbund alt de kan for å unngå at EM-kvalifiseringskampen mot Serbia 26. mars skal lide samme skjebne.

Fredag ble det kjent at danske myndigheter oppfordrer til enten tomme tribuner eller å avlyse alle arrangement som har over 1000 tilskuere.

Norge har ikke vært i et mesterskap på 20 år. Et fullsatt Ullevaal vil bety mye i jakten på en plass i sommerens EM. Lars Lagerbäck er fortsatt ubeseiret på hjemmebane som norsk landslagssjef.

Med seier over serberne vil enten Skottland eller Israel komme til Ullevaal for en siste play off-finale 31. mars.

– Det er en kjempestor forskjell mellom å spille på et tomt og et fullsatt stadion. Vi har satt ned en beredskapsgruppe som jobber med konkrete tiltak. De ser på hvilke muligheter vi har for å kunne gjennomføre kampen med publikum. Det gjør vi nettopp fordi det er så viktig å ha en hjemmebanefordel, sier NFF-president Terje Svendsen.

Fotballpresident Terje Svendsen mener hjemmefordelen er viktig i Norge jakt på EM-spill. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Lover refusjon

Gruppen vil ha dialog med blant andre helsemyndighetene og kommunelegen i Oslo.

– Vi må prøve å få det til. Samtidig må vi selvfølgelig lytte til de medisinske og helsemessige rådene vi får, sier Svendsen.

Han legger ikke skjul på at kampen er enormt viktig for NFF.

– Nå har vi tidenes mulighet, iallfall den beste på 20 år, til å komme til et EM-sluttspill.

Hvis kampen blir spilt for tomme tribuner, vil publikum få tilbake pengene.

– Vi går for at publikum skal kunne bruke billetten sin på Ullevaal stadion. Hvis det viser seg at det ikke går, så kommer vi til å refundere billetten i tråd med det som er vanlig praksis, sier Gro Tvedt Andersen.

Hun er kommunikasjonsdirektør i NFF.

Norge kan i slutten av måneden nå sitt første sluttspill på 20 år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Tiltak på Fotballtinget

Et av hovedargumentene for å gjennomføre Kollen-helgen foran tomme tribuner, var smittefaren på T-banen opp til nasjonalanlegget. Ullevaal stadion ligger mer sentralt og er sånn sett enklere å komme seg til på andre måter fra sentrum.

– En del av tiltaksplanen er å gå i dialog med Ruter med tanke på kommunikasjon. Vi ser på alt som har kommet frem med tanke på Holmenkollen, og ser på hvordan vi kan bøte på det for å gjennomføre kampen som planlagt, sier Svendsen.

NFF vil også se på hvilke tiltak de kan gjøre inne på stadion. Svendsen sier at han setter Antibac på alle seter om det er det som må til.

I helgen samles fotballedere fra hele landet på Ullevaal til Forbundstinget. Også der er det satt i verk tiltak.

De oppfordrer delegatene til å unngå håndhilsing og klemming. På menyen sto det egentlig fingermat. Det er nå byttet ut for å redusere smittefaren.