For nesten 50 år siden skapte Bill Shankly et vinnende monster av Liverpool Football Club.

Etter at han ga seg i 1974, sa Shankly:

– Jeg var kun engasjert i spillet på grunn av kjærligheten til fotball. Jeg ønsket å bringe tilbake lykke til folket i Liverpool.

Bill Shankly gjorde folk i Liverpool glade. For ham var supporterne og menneskene i byen like viktige som laget.

Det var derfor managerlegenden skrev personlige brev til supportere etter tap.

Jürgen Klopp har ikke vunnet en eneste pokal i løpet av de tre og et halvt årene han har vært i Liverpool.

Men han har gjort folk glade. Også for Klopp er supporterne og menneskene på Merseyside like viktige som de 22 føttene han sender ut i fotballkamper.

Fakta: Jürgen Norbert Klopp Født: 6. juni 1967 Stilling: manager Liverpool Klubber som spiller: TuS Ergenzingen, Pforzheim, Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, FC Rot-Weiss-Erfurt, Mainz 05. Klubber som trener: Mainz, Borussia Dortmund, Liverpool Meritter: To seriegull Borussia Dortmund, 1 cupgull Borussia Dortmund, tapende Champions League-finalist Borussia Dortmund 2013, tapende Champions League-finalist Liverpool 2018. Årets manager Tyskland i 2011 og 2012.

Har reist en sovende gigant

Og nå kommer kanskje også titlene.

Klopp har gjenreist en sovende gigant, han har skapt et vinnende monster ved å være flink med mennesker.

Førstkommende søndag kan Liverpool sikre klubbens første seriegull på 29 år. Men da må Manchester City svikte borte mot Brighton.

Lørdag 1. juni spiller Liverpool Champions League-finale takket være en magisk snuoperasjon mot Lionel Messi og Barcelona, der 0–3 borte ble snudd til 4–3 på en elektrisk hjemmebane.

Det er blitt sagt og skrevet mye om presspillet, intensitet og stjernene på topp.

Liverpool hadde ikke vært der de er i dag uten de nevnte faktorene.

Men de hadde heller ikke vært der de er i dag uten Klopps sosiale ferdigheter.

Tyskeren er en mester i «man-management».

Hans evne til å aldri gi opp, til å ufarliggjøre ting, hele tiden se muligheten, hele tiden se verdien i alle dem han har rundt seg, trumfer alt.

Bildevisning SIPA

Der det umulige blir mulig

Det var få utenfor Anfield som ga dem en sjanse etter å ha tapt 3–0 borte for Barcelona i den første Champions League-finalen.

Men Klopp, spillerne og supporterne trodde. Det ble greit beskrevet på skadede Mohamed Salahs «Never give up»-skjorte.

Dette var Anfield, mulighetenes arena. Stadion der det umulige er mulig. Stadion som har en ekstrem effekt på Liverpool-laget, spesielt i Europa-kamper under Anfields flomlys midt i uken.

Det har historien vist.

Klopp kunne kastet kortene før «den umulige» oppgaven.

Ingen Salah?

Ingen Firmino?

«Ikke noe problem», tenkte Klopp. «Vi får resultatet når kampen er ferdig».

Barcelona hadde Messi. Liverpool hadde Liverpool.

Det var «vi» mot «dem».

Fellesskapet slo verdens beste på en kveld som blir husket lenge i europeisk fotball.

Alle er like mye verdt

Da det hele var over, og stadion kokte, dro Klopp spillerne med seg bort til supporterne på The Kop og sang «You’ll never walk alone».

51-åringen fra Stuttgart sang høyest av dem alle.

Så tok han runden og ga hver enkelt en varm og god klem. Spillerne. Reservene. Alle i støtteapparatet.

Den største klemmen fikk spilleren som aldri får spille, reservekeeper Simon Mignolet.

I flere sekunder knuget Klopp seg inn til den belgiske keeperen.

Det så ektefølt ut.

For Klopp er alle like mye verdt.

De fleste managere klapper spillerne på skulderen etter slike kamper.

Men ikke Klopp. Slik skaper han samhold.

Det første reservekeeper Mignolet gjorde da han kom inn i garderoben, var å poste en tweet.

«For en prestasjon av denne mannen!», skrev belgieren og avsluttet meldingen med en muskel-emoji.

Han siktet til førstekeeper Alisson Becker, brasilianeren som gjør at Mignolet ikke får spille førstelagsfotball.

Det forteller alt om hva Klopp, den lidenskapelige manageren med det inkluderende lederskapet, har klart å bygge opp på Anfield.

Han fremstår som den perfekte ambassadør for en fotballklubb.

Ville bli lege

Klopp beskrives på en god måte i TV 2-reportasjen der tyskeren får møte Ole Einar Bjørndalen, skiskytteren Liverpool-manageren har sett opp til gjennom nordmannens karriere.

– Du aner ikke hvor mye det betyr å få møte deg, sier Klopp.

Det sies at han kun har venner. At bussjåføren er like viktig som direktøren.

Tyskeren hadde en drøm om å bli lege fordi han likte å hjelpe andre mennesker. Nå lever han for sine spillere hver dag og natt gjennom en hel uke.

Han gråter med spillere som har det tungt.

Han jubler med dem på lykkelige dager.

Både tidligere og nåværende spillere har i intervjuer fortalt om samholdet Klopp har bygget opp.

Og hans enorme ferdigheter som motivator.

– Dersom det hadde blitt kastet et kjøttstykke foran oss, ville vi angrepet som pirajaer. I spillertunnelen før kamp, ledet vi allerede 2–0 i våre hoder, forklarte Neven Subotic da han spilte i Borussia Dortmund.

De vonde avskjedene

Klopp har innrømmet at han blir for følelsesmessig engasjert i de klubbene han er i.

Da han 23. mai 2008 takket for seg etter syv år som Mainz-sjef, tok han avskjed på torget i Mainz. Over anlegget runget låten Niemals geht man so ganz (ingen drar for godt) og 20.000 supportere ropte «Jürgen, Jürgen!». Tårene rant ned kinnet, Klopp tenkte at han aldri skulle bli så emosjonelt knyttet til en klubb.

Da Klopp 23. mai 2015 sa takk for seg etter syv år i Dortmund, sørget han for å spille inn et videoopptak med en hilsen på siste hjemmekamp. Over anlegget runget Niemals geht man so ganz. Tårene rant ned Klopps kinn. Igjen lovet han seg selv å aldri bli så følelsesmessig knyttet til en klubb.

Nå har han klart det igjen, bli emosjonelt knyttet til en klubb.

Men Klopp er langt fra ferdig i Liverpool.

Nå vil han vinne titler. Kanskje i vår. Kanskje neste sesong. Kanskje aldri.

Jürgen Norbert Klopp har uansett gjort folk i klubb og by gladere.