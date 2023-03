Norge revansjerte seg mot Serbia i EM-kvalifiseringen

Det norske herrelandslaget i håndball gikk seirende ut av EM-kvalifiseringskampen mot Serbia i Åsane Arena. Norge vant 35–25 og revansjerte torsdagens tap.

Sander Sagosen spilte en solid kamp mot Serbia.

Tidligere i uken avgjorde Serbia med bare noen sekunder igjen på klokken og vant hjemmekampen 25–24. Dermed lå serberne med full pott (6 poeng) etter de tre første rundene.

På bortebane ble det derimot langt tøffere i møte med Norge, som ledet 17–12 til pause. Sander Sagosen var en av spillerne som virkelig leverte. Før pause hadde han scoret åtte mål på ni forsøk.

– Det er nydelig å se at vi har en Sander Sagosen som går i front. Han er vår beste spiller og har virkelig bestemt seg i dag, sa TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin i pausen.

Harald Reinkind under EM-kvalifiseringskampen mot Serbia.

Etter hvilen fortsatte de norske håndballherrene i samme spor og vant komfortabelt.

Dermed klatrer Norge opp på 1.-plassen i gruppen med seks poeng. Det er like mange som Serbia, men Norge er foran i innbyrdes oppgjør.

De to beste og fire av åtte gruppetreere får EM-plass. Mesterskapet spilles i Tyskland om ti måneder. Det gjenstår to kamper for Norge i kvalifiseringen mot Finland og Slovakia. De spilles i april.