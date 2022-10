Guardiola gir Haaland ferie under VM

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) får fri i to uker når andre lagkamerater drar for å spille VM i Qatar neste måned. Trener Pep Guardiola (51) er lei seg for at nordmannen ikke får delta.

GODT FORHOLD: Erling Braut Haaland og Pep Guardiola

– Jeg ville elsket at alle fikk spille i VM. Men han er ung og har en mulighet i fremtiden, sier Guardiola til VG og andre medier til stede på Citys treningsfelt fredag ettermiddag.

– Er det synd at han ikke er med?

– Ja, definitivt. Alle supporterne vil se de beste spillerne, og han er definitivt en av dem.

– Hva vil han gjøre under VM?

– Han får ferie i et par uker og så starter han å trene med de spillerne som er her etter det.

Norge har som kjent ikke deltatt i et mesterskap siden EM i 2000. Forrige VM-deltagelse var i Frankrike i 1998. Neste sjanse er verdensmesterskapet i USA, Mexico og Canada i 2026.

Etter rekordstarten med 19 mål på 12 kamper for Manchester City er Haaland en av fotballspillerne som begeistrer mest for tiden.

Manchester United-legenden Gary Neville har sagt på Sky Sports at folk i England bør benytte muligheten til å kjøpe billetter til City-kamper bare for å sørge for at de får se Haaland i aksjon på nært hold.

