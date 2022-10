Hendelsen kostet Haaland senior resten av karrieren – nå skal sønnen skrive ny historie

MANCHESTER (VG) For 21 år siden ble Alfie Haaland (49) kvestet av daværende United-kaptein Roy Keane (51) i Manchester-derbyet. Søndag står sønnen Erling (22) i sentrum, når han spiller i det beryktede oppgjøret for første gang.

OMSTRIDT: Roy Keane skriker til Alfie Haaland etter å ha skadet nordmannen i 2001.

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Lørdag 21. april i 2001 spilte Alfie Haaland karrierens siste hele fotballkamp. Som 28 år gammel kaptein for Manchester City på Old Trafford tok Roy Keane (51) hevn for en hendelse som hadde skjedd fire år tidligere.

En kraftig takling i kneet sendte Haaland opp i luften og ned på skulderen og hodet. I sin egen biografi forteller Keane at han lente seg over jærbuen og sa: «Ta den, din *****.»

– I etterkant fant jeg ut at det var med vilje og at han søkte hevn. Jeg syns det er trist. Det er trist for fotball, og ikke bra for meg heller den gangen, fortalte Alfie Haaland i et intervju med engelsk presse i 2017.

– Jeg var ikke skadet på åtte år før det. Og jeg spilte aldri 90 minutter igjen etter den hendelsen. Det er de harde fakta. Folk får mene hva de vil, har Haaland uttalt om denne situasjonen:

Konflikten mellom Haaland og Keane startet i 1997. Som Leeds-spiller var nordmannen involvert da Uniteds lagkaptein røk korsbåndet. Mens Keane lå nede og vred seg i smerte, insinuerte Haaland at det var skuespill og ba ham reise seg.

For Keane ble resultatet et langvarig skadeavbrekk og en tanke om å hevne seg på Haaland som aldri gikk bort. I biografien «The Second Half» fra 2014 innrømmet Keane at han hadde gått med nordmannens navn i bakhodet i fire år. Totalt fikk Keane åtte kampers utestengelse og over halvannen million i bot for taklingen på Haaland i 2001.

– Det er ting jeg angrer på i livet mitt, men han er ikke en av dem, har Keane sagt.

For Haaland ble karrieren aldri den samme og jærbuen la opp tre år senere etter bare noen få opptredener. I etterkant vurderte han en periode å gå til erstatningssøksmål.

Totalt spilte Haaland 181 kamper i Premier League over syv sesonger og scoret 18 mål. Parallelt opptrådte 49-åringen 34 ganger med det norske flagget på brystet, blant annet under VM i USA i 1994.

RIVALER: Roy Keane og Alfie Haaland var kapteiner for hvert sitt lag i Manchester på begynnelsen av 2000-tallet.

Keanes innrømmelser for åtte år siden, satte nytt fyr på feiden. Haaland responderte da med en Twitter-melding hvor han la ved et bilde av den tidligere irakiske diktatoren Saddam Hussein.

«Kan ikke ta en mann seriøst når han har et skjegg som ….» skrev Haaland -før han slettet meldingen.

Deretter fulgte han opp med en ny beskjed til United-supporterne:

«Beklager for å ha slettet Twitter-meldingen i går kveld. Saddam Husseins familie ville ikke bli assosiert med deres tidligere leder.»

BLE SAMMENLIGNET MED DIKTATOR: Alfie Haaland spøkte med at Roy Keane ikke kunne bli tatt seriøst fordi han skal ha lignet på Saddam Hussein.

Søndag skrives det ny Haaland-historie når Erling Braut Haaland spiller sitt første Manchester-derby. Forhåpentligvis ender det uten skader, men United-spillerne er forberedt på en tøff kamp mot ligaens mest målfarlige spiller.

City-trener Pep Guardiola (51) ber samtidig 22 år gamle Haaland og hans lagkamerater om å bruke hodet fornuftig.

– Jeg mener alltid at dette er en stor mulighet til å vise ferdighetene spillerne har til millioner av mennesker. Den beste måten er å være deg selv og vise hvem du er som fotballspiller. Du må ikke være redd. Du må være offensiv. Hvis du klarer det, og spiller bra, blir det seier, sier Guardiola til VG.

Den tidligere Barcelona-strategen er også kjent med feiden mellom Haaland senior og Keane.

– Det er lenge siden. Men slike ting kan skje. Alle vil vinne. Du har ingen venner. Fotball er følelser. Noen ganger hjelper det, andre ganger er det ikke bra, sier Guardiola.

Avspark på Etihad Stadium er klokken 15.00. Roy Keane vil være til stede som ekspert for Sky Sports, mens Alfie Haaland også er på arenaen for å følge sønnens kamp. Oppgjøret vises på Viaplay.