Flere delegater ville vente. Men idretts­tinget sa ja til norsk OL-deltakelse.

Norsk idrett gir klarsignal til å sende utøvere til neste års sommer-OL og Paralympics, men tingvedtaket kom ikke uten motstand.

Anders Mol og Christian Sørum kysser hvert sitt OL-gull etter finaletriumfen i Tokyo-lekene i 2021. Fredag ga idrettstinget formelt grønt lys til norsk deltakelse i neste års Paris-OL.

Lekene var blant de første sakene til votering på idrettstingets åpningsdag. OL-deltakelsen ble vedtatt med 126 stemmer, mens 25 delegater sa nei.

Før avstemningen førte saken til temperatur i salen. Flere særforbund mente det var for tidlig å ta en avgjørelse nå.

– Jeg støtter ikke forslaget slik det er nå. En avgjørelse bør utsettes til et tidspunkt der IOC forhåpentlig har hatt ryggrad til å utelukke utøvere fra Russland og Belarus, sa basketballpresident Jan Hendrik Parmann fra talerstolen.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) er ventet å avklare spørsmålet rundt OL og Russland tidligst på sensommeren.

Klar tale

Norsk boikott ble dratt frem som et scenario av president Øyvind Andreassen i Norges Kampsportforbund.

– Deltar noen fra Belarus eller Russland, deltar ikke Norge, sa han bestemt.

Også bandypresident Jon Erik Eriksen tok til orde for å avvente.

Parmann la frem et endringsforslag om å utsette OL-spørsmålet, men det fikk kun 46 stemmer. 81 delegater var imot.

Det var full sal da idrettstinget i Bergen startet fredag.

I mindretall

IOC har en stund oppfordret internasjonale særforbund til å slippe russiske og belarusiske utøvere inn i varmen igjen. I solidaritet med Ukraina er det en linje norsk idrett ikke støtter.

– Vanligvis er dette en formalitet uten noe kontroversielt, men i år bør vi stoppe opp og reflektere litt, sa idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen.

Han la til at Russland driver en «uakseptabel angrepskrig» i Ukraina, og erkjente at det smerter at det norske standpunktet er i mindretall i internasjonal idrett. Likevel mente Henriksen at det er riktig å la Norge delta i IOCs konkurranser.

OL i Paris varer fra 26. juli til 11. august 2024, mens Paralympics er lagt til samme sted i perioden 28. august–8. september.