Leo Skiri Østigård scoret i Champions League-debuten

(Napoli-Rangers 3–0) Leo Skiri Østigård (22) fikk sin Champions League-debut og scoret for Napoli mot Rangers.

FEIRER: Leo Skiri Østigård scoret mot Rangers etter innlegg fra Giacomo Raspadori (t.h.).

Den norske midtstopperen nikket inn 3–0-målet til det italienske laget, som har vunnet samtlige fem kamper i Champions League-gruppen.

Napoli står derfor med 15 poeng, mens Liverpool på 2. plass har 12 poeng. Disse to lagene møtes i den siste runden.

Landslagsstopper Østigård har fått lite spilletid i et formsterkt Napoli, men fikk sjansen fra start i det som er hans tredje kamp for klubben. Dette er altså hans første scoring for klubben.

Kampen på Stadio Diego Maradona ble raskt avgjort, etter som Giovanni Simeone scoret to ganger på de første 16 minuttene. Østigårds scoring kom i det 80. minutt etter innlegg fra Giacomo Raspadori.

Napoli har nå 12 strake seirer. Laget har vunnet sine sju siste seriekamper i tillegg til alle fem Champions League-matchene så langt. Det er klubbrekord. Den gamle på 11 strake seirer ble satt i Diego Maradonas tid i Napoli.