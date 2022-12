Karoline Bjerkeli Grøvdal avgjorde i nedoverbakke - gull i EM

Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) forsvarte sitt EM-gull i terrengløp da hun slo tyske Konstanze Klosterhalfen (25) på oppløpet i Torino.

Karoline Bjerkeli Grøvdal vant EM i terrengløp.

Dette er syvende gang på rad Karoline Bjerkeli Grøvdal tar medalje i terrengløp-EM.

2021 var første gang hun vant gull i seniorklassen.

Karoline Bjerke Grøvdal avgjorde i nedoverbakken på slutten.

– Det er utrolig deilig å forsvare et gull. Det er en god følelse, sier europamesteren til NRK.

– Det var tungt på sisterunden. Jeg slapp en meter her og der, men jeg gledet meg til bakken nedover, sier europamesteren til NRK.

– Det var ikke planlagt å avgjøre der. Men jeg har løpt masse terreng og fjell hjemme, så kanskje jeg fikk igjen for det, sier hun om avslutningen.

Den kenyanskfødte tyrkeren Yasemin Can og Grøvdal ble tidlig liggende i teten, og etter hvert kom også Klosterhalfen seg opp slik at det ble en trio.

Can fikk nok i de bratte kneikene drøyt halvveis i løpet, og Grøvdal stakk sammen med Klosterhalfen. Etter hvert så det ut til å bli en kamp om å henge med tyskeren. Men den norske kvinnen holdt ryggen og løp forbi i den siste nedoverbakken.

– Karoline slipper opp bra nedover, fastslår Vebjørn Rodal på NRK-sendingen.

Ifølge Rodal brukte løperne 12 mm. lange pigger.

Ingeborg Østgård tok sølv i U20-klassen.

Allerede nyttårsaften skal Karoline Bjerkeli Grøvdal i aksjon igjen - da skal hun prøve å slette europarekorden på fem kilometer gateløp i Barcelona.

I november var hun tradisjonen tro på høydeopphold i amerikanske Flagstaff.

Hun har hatt en bra sesong med norsk rekord 14,31,07 på 5000 meter under Bislett Games som et høydepunkt.

I VM i Eugene ble hun nummer åtte, mens hun måtte bryte med ryggtrøbbel under 5000 meter i München-EM.

Årets terrengløp-EM foregår i La Mandria Park ved Torino. Det var to-tre minusgrader natt til søndag, og bare to-tre plussgrader under konkurransen. Løypa går blant annet gjennom et slott (!).

PS: Det norsk stortalentet Abdullahi Dahir Rabi (19) besvimte under løpet i juniorklassen. NRK melder at han ble fraktet bort i ambulanse, men at han er ved bevissthet og landslagets fysioterapeut Vibeke Koren til statskanalen at de ikke er redd for noe alvorlig.