Krogh mislikte «konstant gnag» om trening: – En indre demon

GJØVIK (VG) Finn-Hågen Krogh (32) har gått fra å leve et liv i den største langrennsoffentlighet med OL, VM og verdenscup til hverdags. Nå tilhører han enn så lenge sportens «bakgård». Det vil han ha en slutt på.

ÅPNER OPP: Finn-Hågen Krogh møtte VG til et intervju på utøverhotellet under NM på Gjøvik denne helgen.

– Jeg merker jo at folk har mindre troen på meg enn for fem år siden. Jeg får litt spørsmål. De spør ikke direkte. Men jeg får inntrykk av at folk lurer på hvorfor jeg gidder. Det forstår jeg, sier Krogh og trekker på smilebåndet.

Mens han sitter i møte med VG i en hotellresepsjon under NM på Gjøvik, forteller Krogh at han forstår godt at man blir «borte når man ikke leverer og resultater er tross alt ferskvare».

Norgesmesterskapet har blitt nok en forlengelse av resultater som er middels. Og langt unna til å slå seg inn på hverken verdenscup eller landslaget.

– Men hva annet skal man gjøre i livet enn det man synes er gøy. Jeg synes dette er artig. Jeg kan jo også fokusere på at jeg er heldig og kan drive med idrett. Se det litt større bildet. Men det blir vanskeligere å ha troen på seg selv enn for to år siden, medgir han.

Det er en lang vei fra bragden under VM-stafetten i Lahti 2017. Han nøt enorm tillit i landslagsledelsen i årene som fulgte.

FÅ GLEMMER DET INTENSE DRAMAET: Norges ankermann Finn-Hågen Krogh blir jaktet på av russiske Sergej Ustjugov under stafetten i Lahti-VM i 2017. Krogh gikk seirende ut av duellen.

Men så kom magre år.

Det gikk langt mellom pallplassene. Til slutt hadde andre utøvere sterkere resultater. Ski-ledelsen kunne ikke forsvare å gi ham landslagsplass våren 2021.

– Men jeg vil jo tilbake dit, sier Krogh uten å blunke.

Siden har han vært på regionlaget i Nord-Norge. Krogh gir mye ros til trener Kristian Skogstad. Han minner om Monsen, sier 32-åringen, og mener han ser individet. Lar folk være forskjellige og trene de mengdene de vil.

Akkurat dette er noe som opptar ham.

Krogh var lenge kjent som den utøveren som «trente minst» da han var på landslaget. Han hadde likevel suksess med å trene rundt 700 timer.

VANT SAMMEN: Finn-Hågen Krogh og Petter Northug viser stolt frem gullmedaljene etter seieren på lagsprinten i Falun-VM 2015.

Likevel var det langt opp til Martin Johnsrud Sundby, for eksempel, som i perioder var oppe på 1100 timer per sesong og satte en ny standard.

– Jeg har jo ligget på de mengdene nå i det siste. Men jeg tror også et konstant gnag om at jeg har trent lite har påvirket meg mer enn jeg har hatt godt av. Jeg føler jo at det har vært en negativ greie rundt meg, sier Krogh.

Han påpeker at det skjedde selv om han gjorde det bra.

– Det kunne bli brukt mot meg. Det blir en indre demon hele tiden. Det ble bare verre og verre når man trente for lite og gikk dårlig samtidig. Det ble en tøff greie. Når man drikker en cola før start og går bra, så synes alle det er rått. Men du blir beskyldt for å være den største slasken hvis du går dårlig. Det er vanskelig.

Mannen fra Tverrelvdalen forteller at han da kunne kompensere ved å trene enda mer. Så ble ting enda dårligere.

– En ond spiral, sier Krogh.

FÅR DET IKKE TIL I SPORET: Finn-Hågen Krogh forserer en av de mange svingene i NM-løypene på Gjøvik. Men på 15 kilometeren gikk det ikke veien til slutt.

Det er litt denne onde spiralen han har havnet i de siste årene også. En ting er selvtilliten man har på rennstart. Men noe av det viktigste er selvtilliten man har i treningsarbeidet i hverdagen.

I hans beste perioder brydde han seg ikke noe om hva andre trente.

– Men nå kjenner jeg på «wow, nå trener folk mye, kanskje jeg bør prøve det?». Det har jo ikke fungert det, heller. Jeg føler jeg har prøvd mye, til slutt følt at jeg ikke lenger visste hva jeg skulle gjøre.

– Når kjente du på dette? Nå eller på slutten av landslagsperioden?

– Det blir bare mer og mer for hvert år man underpresterer. Det hadde vært artig å bare slippe ned skuldrene og gjort nøyaktig det man selv har troen på. Men det er komplekst.

– Man er på samling med andre og med dagens verden, der vi har Instagram og Strava (treningsapp) og andre medier, så får man med seg hva andre gjør. Det er ikke mulig å ikke bli påvirket. Det er noe der jeg sliter med.

VIL REPRESENTERE NORGE IGJEN: Finn-Hågen Krogh har en drøm å komme tilbake på landslaget. Her utenfor hotellet han og laget bor på under NM på Gjøvik.

Vi er tilbake til innledningen av dette intervjuet.

Krogh har uttalt at han vil tilbake på landslaget. På spørsmål om hva som tilsier det, svarer han at han ikke bare tror på luft, men at det har vært dager der han har vist bra toppnivå.

– Det handler bare om å få det ut litt oftere, sier han.