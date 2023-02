Golberg vant norsk thriller: – Det hadde ingen trodd

Pål Golberg (32) vant med tre tideler i det som ble en norsk storeslem i Toblach, men den lignende distansen i VM vil han ikke gå.

SEIERSHERRE: Pål Golberg vant sin første intervallstart i fri teknikk.

Én etter én overtok de norske herrene ledelsen fra hverandre på ti kilometeren i fri teknikk i verdenscupen. Først hadde Harald Østberg Amundsen teten, så Johannes Høsflot Klæbo.

Da Pål Golberg så gikk inn til bestetid, var det bare Simen Hegstad Krüger som kunne ta fra ham seieren.

Det ble et skikkelig tidsdrama, som Golberg gikk seirende ut av med 0,3 sekunder. Dermed tok Gol-utøveren sin tiende verdenscupseier i karrieren.

– Jeg hadde tidene å gå på, så jeg hadde alle muligheter. Jeg var for sliten inn til mål der, sier Krüger til Viaplay.

– Det visste jeg fint lite om. Det ble veldig tett, sier Golberg til Viaplay om tidsdramaet med Krüger.

– Det er veldig stort. Det hadde ingen trodd, så det var artig. Jeg har aldri vært i nærheten av å hevde meg blant de beste i skøyting, sier Golberg etter det som var hans første seier på denne distansen.

Til tross for seieren ser ikke Golberg for seg at han skal gå 15 km fri teknikk i VM i Planica.

– Jeg håper at jeg skal gå fem distanser hvis jeg er i form i VM. Da kan andre få krige på den distansen her. Jeg mener det i tøffere løyper på 15 km er fem nordmenn som er bedre enn meg, sier Golberg og fortsetter:

– Jeg kunne fint steppet inn hvis noen ble syke, men jeg har lyst til å gjøre det best mulig i de distansene jeg stiller opp på i VM.

Dette har VM-løperne prestert i uttaksrenn: Hans Christer Holund har friplass som regjerende verdensmester på 15 kilometer fristil. Ellers har det vært to VM-uttaksrenn i verdenscupen til denne distansen. Det er 10 kilometer og 20 kilometer individuell start på henholdsvis Lillehammer og Davos. Simen Hegstad Krüger: 10. plass Lillehammer. Seier i Davos. Syk under NM på Gjøvik. Didrik Tønseth: 2. plass på Lillehammer. 4. plass i Davos. Syk under NM på Gjøvik. Sjur Røthe: 9. plass på Lillehammer. 3. plass i Davos. Nummer 5 under NM på Gjøvik. Johannes Høsflot Klæbo: Syk på Lillehammer. Nummer 5 i Davos. Gikk ikke under NM på Gjøvik. Pål Golberg: 6. plass på Lillehammer. Gikk ikke i Davos eller NM på Gjøvik. Harald Østberg Amundsen: Gikk ikke på Lillehammer eller i Davos. NM-gull på Gjøvik.

Distansene Golberg ønsker å gå i VM er altså sprint, skiathlon, lagsprint, stafett og femmila.

– Det han sier selv er at han er en mye større medaljekandidat i sprint, lagsprint og skiathlon som er de tre første distansene, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

– Der kan Pål sitte igjen med tre medaljer, og da tror jeg den prioriteringen han gjør ved å stå over en 15 km skøyting – som han er hakket svakere i enn en 10 km – er smart med tanke på stafetten og femmila. Der har han mulighet til å ta nye gull og medaljer, fortsetter Dyrhaug.

Sannsynligvis er Holund (friplass som regjerende mester), Krüger, Klæbo, Østberg Amundsen og Røthe foran Golberg i køen på 15 kilometeren:

Selv om seieren glapp for Krüger med minst mulig margin, var det uansett en opptur etter at det ble slått VM-alarm etter kriseløpet i Les Rousses forrige helg.

Da endte Lyn-utøveren helt nede på 24. plass så mye som 1:52 minutt bak vinner Klæbo.

– Det å plutselig være helt i toppen igjen etter en uke der smakte godt det. Selv om det er tre bitre tideler, er jeg en glad mann i dag, sier Krüger.

I det som var det siste individuelle rennet før VM ble det som mange ganger norsk dominans. De syv øverste plassene ble alle pyntet med det norske flagget.

Klæbo endte på tredjeplass, like foran Amundsen. På de påfølgnde plassene fulgte Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Iver Tildheim Andersen.

– God laginnsats i dag. Vi hadde gode ski, sier Klæbo.

Første utlending var franskmannen Hugo Lapalus på åttendeplass. Tyske Friedrich Moch fulgte på niendeplass, før Sjur Røthe sørget for åtte nordmenn blant de ti beste.