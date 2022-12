Guardiola forventer mer fra Haaland: – Han er ikke på sitt beste

(Leeds – Manchester City 1–3) Med sine to mål mot Leeds satte Erling Braut Haaland (22) nye rekorder. Pep Guardiola (51) mener likevel nordmannen ikke er på sitt beste.

FORVENTER MER: Pep Guardiola mener Erling Braut Haaland kan levere bedre.

Haalands to scoringer sørget for at han har 20 Premier League-mål på 14 kamper. Ingen har klart det raskere. Manchester City-manager Guardiola mener likevel at han har mer å gå på.

– Jeg hadde en følelse av at det er ikke samme Erling som vi hadde første del av sesongen, fastslo Guardiola til Viaplay etter kampen.

– Han er ikke på sitt beste, som i begynnelsen av sesongen. Det er et spørsmål om tid, uttalte City-sjefen på pressekonferansen etter kampen.

Haaland var småskadet i foten like før klubbene gikk til pause før VM i Qatar begynte. Han var ikke med for Norge i kampene mot Irland og Finland i november.

– Da han begynte å trene var han ikke i form, på grunn av skaden han fikk på slutten av første del av sesongen. Jeg har en følelse av at han fremdeles ikke er i toppform. Han scoret to mål, men farten hans, han trenger mer tid. Han spilte likevel 90 minutter og scoret to fantastiske mål.

Det å se VM fra sofaen var tydelig noe som ergret Haaland.

– Jeg ladet batteriene. Å se andre spillere score i VM motiverte og irriterte meg, sa han etter Leeds-kampen.

– Han kom tilbake og begynte å trene, noe som var irriterende for ham. Han hadde foretrukket å spille VM med Norge, forhåpentligvis klarer de det neste gang, sa Guardiola, som også fikk oppleve at Haaland ble den raskeste til å score 25 mål under hans ledelse. Den forrige rekordholderen: Lionel Messi, som brukte 28 kamper. Haaland klarte det på 20.

Haaland brente to store sjanser i første omgang, og kunne også scoret hat trick i andre omgang.

– Jeg kunne scoret fem mål. Men sånn er livet. Jeg må øve mer, sa Haaland.

Selv om han brente tre store sjanser endte han opp med to scoringer etter to målgivende fra Jack Grealish (27).

I feiringen var det hverken noe stort glis eller sedvanlige jubelscener fra den Leeds-fødte nordmannen. Faren hans Alfie Haaland (50) spilte 87 kamper for klubben.

– Det var planlagt. Jeg følte ikke for å juble. Jeg har respekt for Leeds, der jeg er født. Jeg jubler selvfølgelig sammen med Jack og sier «bra jobbet», siden det var to fantastiske assist, sa Haaland til Viaplay.

– Far og mor på tribunen, hele familien på tribunen. Det er spesielt. Da jeg var liten hadde jeg en Leeds-drakt med Eirik Bakke på ryggen og en City-drakt med faren min på, sa Haaland.

Alfie Haaland spilte 45 kamper for Manchester City, og det var tydelig at det var en drøm som gikk i oppfyllelse å spille på Elland Road.

– Ikke i den villeste drøm spiller jeg på Elland Road for City mot Leeds. Du klarer ikke drømme om det engang, for det er så å surrealistisk, med en far som har spilt for begge klubber. Jeg er stolt i dag, sa Haaland.

Manchester City ligger på 2. plass i Premier League, med fem poeng opp til Arsenal som vant 3–1 mot West Ham på mandag.

– Vi må jage Arsenal, sa Haaland.