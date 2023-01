Sola-seier i første puljekamp i Europa

Håndballjentene i Sola vant 35-29 i åpningskampen i europaligaen mot Podravka Vegeta fra Kroatia.

NTB, VG

Steffen Stegaviks lag var aldri truet i hjemmekampen. Til pause ledet rogalendingene 23-14.

Kristina Novak ble Solas toppscorer med sju nettkjenninger på elleve forsøk. Tolv av vertenes spillere kom på scoringslista.

Sola tok seg til kvartfinalen i turneringen i fjor. Da var det 15 år siden sist de gulkledde hadde deltatt i en turnering i Europa.

Danske Nykøbing Falster og Schaeffler fra Ungarn er også i Solas gruppe.

Tidligere søndag ble det et knepent tap for Molde med 32-33 for Borussia Dortmund. Fana tapte 29-35 mot Mosonmagyarovari fra Ungarn i sin første puljekamp.