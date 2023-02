Ny skuffelse for Ødegaard og Arsenal: – Den var tøff å ta

(Arsenal-Brentford 1–1) Martin Ødegaard slo en drømmepasning som endte i scoring. Arsenal ledet. Men det holdt ikke mot Kristoffer Ajers formsterke Brentford.

NORSK DUELL: Uavgjort mellom Martin Ødegaard og Kristoffer Ajer i London.

Etter tap for Everton i ligaen og Manchester City i FA-cupen trengte Arsenal å snu motgangen hjemme på Emirates. Men Brentford har slått City, Manchester United og Liverpool denne sesongen.

Tottenham tapte samtidig 4–1 for Leicester. Poengtapene til de to London-klubbene er en gave til Manchester City og Manchester United, som møter henholdsvis Aston Villa (h) og Leeds (b) søndag. Arsenal tar onsdag mot City til toppkamp i Premier League hjemme på Emirates.

Hele Nord-London trodde på seier da Arsenal i 2. omgang endelig scoret etter 246 målløse minutter mot et Brentford som nå ikke har tapt på 10 kamper i Premier League. Mannskapet til Thomas Frank har tatt imponerende 12 av 21 poeng mot Arsenal, City, United, Chelsea, Tottenham og Liverpool.

– Selvsagt var det fint å score et mål, men det var skuffende at de fikk en utligning. Den var tøff å ta, sier Arsenals målscorer Leandro Trossard til BBC.

1–0: Martin Ødegaard jubler for målet som sendte Arsenal i ledelsen.

En genial pasning fra Martin Ødegaard til Bukayo Saka åpnet Brentford-forsvaret 66 minutter ut i kampen. Innbytter Trossard scoret målet som avsluttet en vanskelig periode for Arsenal.

– I dag har han vært seg selv igjen. Helt avgjørende ved scoringen, mener Viaplay-ekspert Lars Tjærnås om Ødegaard.

Men Brentford ga seg slettes ikke. Kristoffer Ajers klubb er nå uten tap på de siste 10 kampene. Åtte minutter etter det forløsende Arsenal-målet vant Brentford fem dueller inne i feltet før toppscorer Ivan Toney headet inn sitt ligamål nummer 14 for sesongen. Bare Erling Braut Haaland (25) og Harry Kane (18) har flere.

Ajer var i offside i starten av firsparksituasjonen, men var ikke involvert. Christian Nørgaard la den målgivende pasningen og var definitivt på offsidegrensen, men VAR godkjente utligningen. Arsenal-manager Mikel Arteta gikk rett til dommer Peter Banks etter kampslutt.

Arsenal tok grep om kampen direkte. Martin Ødegaard var langt mer synlig enn i Everton-tapet. Men Brentford var svært direkte når de hadde sjansen. Bortelaget skapte det største sjansen.

Bryan Mbeumo ble muligens snytt for en scoring da Ivan Toney vant en duell i forkant. Dommer Peter Banks dømte frispark. Så skapte Toney en kjempesjanse for Rico Henry.

– Ufattelig at ballen ikke gikk i mål, sier Viaplays Jan Åge Fjørtoft.

Så spilte Toney og Mbeumbo trekant. Toney smalt ballen i tverrliggeren.

– En hundreprosentsjansen som skal gå inn 10 av 10 ganger, mener Viasat-ekspert Pål André Helland.

SPESIELL FEIRING: Ivan Toney feiret utligningen med en hilsen til den utlånte Brentford-spilleren Sergi Canos, som har mistet sin mor. Kristoffer Ajer bak til høyre.

Arsenal skapte også muligheter. Men ikke like mange. Og ikke like store. Ødegaard, Ben White og Granit Xhaka la alt til rette et par minutter før pause. Men Gabriel Martinelli avsluttet 1. omgangs kanskje beste Arsenal-angrep med å blåse kula over mål.

Arsenal trykket på fra start etter pause. Bukayo Saka snurret rundt med Ajer. før Ødegaard kom til skudd. Men markkryperen ble enkelt reddet av Brentford-keeper David Raya.

Så fikk Ivan Toney en ny god sjanse for Brentford. Men centimeteren var ikke på parti med engelskmannen med 13 Premier League-mål denne sesongen.