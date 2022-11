Infantino: – Jeg føler meg som en homofil og en migrantarbeider

FIFA-president Gianni Infantino går rett i strupen på medieomtalen av VM i Qatar under sin første pressekonferanse i Doha. Han forstår ikke kritikken.

«Today I feel qatari. Today I feel arabic.

Today I feel gay. Today i feel like a migrant worker.»

Slik åpnet FIFA-president Gianni Infantino sin første pressekonferanse under VM i Qatar, klokken 09 norsk tid lørdag morgen.

Han mener mange av nyhetssakene i internasjonale medier de siste årene har vært misvisende og ville fortelle det han karakteriserer som en personlig historie før han tar spørsmål fra salen:

– Jeg er sønn av en migrantarbeider. Min far jobbet veldig, veldig hardt. Ikke i Qatar, men i Sveits. Jeg husker veldig godt hvor migrantarbeiderne i Sveits bodde. Hvordan de levde. Hvilke rettigheter de hadde. Hva som skjedde med passene deres, med legesjekkene deres, sa Infantino.

VG sitter i salen i Doha og kan se hvordan flere journalister smiler sarkastisk av det de får høre.

For helt siden VM ble tildelt Qatar i 2010, så har kritikken haglet. Både for påstått korrupsjon, men først og fremst for det som av enkelte har blitt beskrevet som slavelignende tilstander blant landets 2,6 millioner fremmedarbeidere.

– Da jeg kom til Doha for første gang, så besøkte jeg bostedene deres. Da ble jeg tatt tilbake til barndommen min. Jeg sa at «dette er ikke bra». Akkurat som Sveits i dag har blitt et eksempel til etterfølgelse, som handler om inkludering og rettigheter, så har også Qatar endret seg, sa FIFA-toppen.

Han pekte deretter på hvordan det han kalte det europeiske migrasjonspolitikken, som ifølge Infantino har ført til at tusenvis av mennesker har omkommet, og stilte spørsmål ved hvorfor ingen har foreslått et kompensasjonsfond til familiene deres.

Referansen var tydelig: Norge og en rekke andre land, samt organisasjonerer har bedt om at familiene til omkomne migrantarbeidere i Qatar skal få en bedre kompensasjon enn i dag. FIFA og Qatar har sagt nei.

FIFA har satt av 45 minutter til lørdagens pressekonferanse. Gianni Infantino har foreløpig brukt 30 minutter på monolog.

– Så om dere bryr dere om disse menneskene, kan Europa gjøre som Qatar: Gi dem noen sjanser. Gi dem arbeid. En fremtid. Et håp. Det betyr ikke at vi ikke skal se på det som ikke fungerer. Men den moralpreken, ensidig, er bare hykleri! Jeg lurer på hvorfor ingen anerkjenner progresjonen siden 2016 da Kafala-systemet ble fjernet og minimumslønnen (2500 kroner i måneden, journ. anm.) ble innført i Qatar.

Pressekonferansen med Infantino pågår fortsatt. Saken oppdateres.