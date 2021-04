Frykter konsekvenser etter Godset-saken: – Farlig om varslingsinstituttet brukes som et våpen

Saken mellom Strømsgodset og eks-trener Henrik Pedersen har vært en vekker for mange. Nå er flere bekymret for at varslingsinstituttet kan brukes feil.

BEKYMRET: Advokat Birthe Eriksen frykter varslingsinstituttet kan brukes med feil formål. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Mellom rettsmøter og sitt private arbeid har advokat Birthe Eriksen, som er ekspert på varslingssaker, benyttet anledningen til å sette seg inn i saken mellom Strømsgodset og Henrik Pedersen, ut fra det som har vært skildret og beskrevet i media.

Hun er overrasket over at klubben ikke hadde på plass varslingsrutiner som var gode nok da dette skjedde. Samtidig benytter hun anledningen til å tenke på varslinger i en større sammenheng.

Hun mener et varslingssystemet i idretten kan innebære en risiko for at det blir brukt til noe annet enn hva formålet er, dersom det ikke blir etterfulgt av en ordentlig rettsprosess.

– Det er ikke sikkert at han har blitt behandlet fair. Særlig om de ikke har konkludert. Hvordan kan de det før de er ferdig med å behandle saken? Det er farlig om varslingsinstituttet brukes som et våpen for å kvitte seg med folk uten at de får en forsvarlig saksbehandling, sier hun.

– På generelt grunnlag, hva kunne blitt gjort annerledes i en slik sak?

– De burde ha permittert eller suspendert Pedersen en stund mens de undersøkte saken. Det er det som skjer i arbeidslivet med ledere der. Om ledere kan få sparken hos arbeidsgiveren sin etter varslingssaker, uten at saken er ferdig, kan de ende opp med feilaktige stempler som rasister, sexister og andre verre ting.

– Kan få alvorlige konsekvenser

Daglig leder i Trenerforeningen Teddy Moen er klar over at et varsel er helt nødt til å bli tatt på alvor, og at arbeidsgiver plikter og har et ansvar om å følge et varsel opp. Han er klar på at varslingsrutiner er noe som må være på plass og være velfungerende, men at man ikke kan trekke konklusjoner for tidlig.

– Det er viktig å løfte denne tematikken. Vi i Trenerforeningen er klar på at dersom et varsel er rettet mot en trener, så vil man alltid være uskyldig til det motsatte er bevist. Strømsgodset konkluderte med at det ikke var grunnlag for at Pedersen hadde gjort noe, og det gikk de ut med. Så kom det informasjon om flere varsler, og det er da man må være forsiktig. Idretten må se nærmere på saken og lære av den, sier Moen.

KLAR TALE: Teddy Moen mener at man må behandle varslingssaker riktig og varsomt. Her sammen med Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun som holdt en pressekonferanse i etterkant av forliket med Rosenborg i 2019. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Han forteller videre at viktigheten av et objektivt syn på varselet er viktig. Samtidig mener han at varsler må være etterrettelig og helst ha med en form for dokumentasjon.

– Det må sette veldig strenge krav for at det er reelle varsel som kommer. Særlig i fotballen. Det er fort at man forhåndsdømmer folk, og det kan få alvorlige konsekvenser, sier han.

Han er ikke enig med Eriksen som mente Pedersen burde blitt suspendert fra jobben.

– Slik er ikke verden. Toppfotball er ferskvare. Det handler om omdømme til klubb, og styret følte seg nok presset til å vise handlekraft. Da er det nok enklere å forhandle en avtale enn å måtte jobbe for å beholde sponsorer og spillere. Om man skal suspendere noen, skal man ha ganske gode beviser på at det har skjedd et grovt pliktbrudd. Suspensjon er et virkemiddel som kan forsterke inntrykket om at en ansatt har gjort noe galt.

– Ikke langt i fra det dummeste jeg har hørt

Christian Gauseth er kaptein for Eliteserieklubben Mjøndalen. Han forteller at Mjøndalen har hatt en gjennomgang på varslingsrutinene i klubben, og at det er noe som jobbes med å formalisere i større grad. Han har lite tro på at det finnes ansatte som vil misbruke et varslingssystem som et våpen mot en annen kollega.

– I gruppene jeg har vært en del av, er det få spillere som har hatt agenda om å avsette eller ansette trenere. De har stort sett kviet seg for å involvere seg i slike spørsmål. At dette skal misbrukes i en spillergruppe er for meg latterlig. Det er ikke langt i fra det dummeste jeg har hørt, sier Mjøndalen-kapteinen og legger til:

– På alle arbeidsplasser er det viktig å ha et system for å hindre alle former for diskriminering. Det handler om at fotballklubber må bli voksne.

UENIG: Christian Gauseth tror ingen vil benytte varsler som en måte for å få sparket kolleger. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Som i Mjøndalen jobbes det også med rutiner i andre klubber i disse dager. Daglig leder i SK Brann, Vibeke Johannesen, er klar på at systemene må være så gode at man klarer å sortere ut varslingssakene, og at de ikke skal bli misbrukt.

– Det er viktig å være klar på det. Man må være konkret på sak og behandle varselet som kommer tidlig. Kommer det flere saker, får det større konsekvenser etter hvert. Det er derfor det er viktig å ta det med en gang, men det er veldig krevende. Det kan bli brukt med feil motivasjon, sier hun.

Hun mener det må være tydelige avklaringer innad på arbeidsplassen om hva som er greit og hva som ikke kan aksepteres. Hun tror det er enkelt for personer å konkludere selv på hva de mener, men at det nødvendigvis ikke er tilfelle for andre.

– Folk har ulike grenser for hva som er komfortabelt i ulike sammenhenger. Man kan ikke frykte varslingssystemet. Man må heller kunne avdekke det som ligger i det. Man skal jo tro på noen som kommer med et varsel. Man har et feil utgangspunkt om man ikke gjør det. Men det er også et ansvar hos varsler.

