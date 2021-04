Bernard Torres viser seg frem for stjernepromotor i kveld

I kveld går proffbokser Bernard Torres (24) fra Gran sin 14. proffkamp. Stevnet vises på DAZN for «hele bokseverden», og med stjernepromotor Eddie Hearn ringside håper Team Torres på at karrieren skal skyte fart.

HÅPER PÅ NYTT STEG: Ubeseirede Bernard Torres, her i aksjon mot Christian Lopez Flores i Ekeberghallen i 2019, går sin 14. kamp i kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Dette er en veldig fin mulighet for Bernard til å vise seg frem på flere måter, sier manager Roar Sørum til VG.

Torres er tilknyttet promotorselskapet Maravilla med legenden Sergio Martinez i spissen, men fredagens stevne er i regi av britiske Matchroom, som styres av Eddie Hearn – mannen som for tiden er Europas mektigste promotor. Han er mest sannsynlig ringside, men får uansett med seg stevnet han står som arrangør av.

– Det er snakk om at Maravilla skal samarbeide med Matchroom fremover, og de har kjøpt en plass til Bernard på dette stevnet. Det er gode signaler, og viser at de vil satse på ham. Hvis han imponerer Hearn, så kan det også få meget positive konsekvenser, sier Roar Sørum.

VEIDE INN: Bernard Angelo Torres (t.v.) og Anuar Salas avbildet etter torsdagens innveiing. Foto: Privat

Torres er kanskje den mest spennende norske proffbokseren for øyeblikket, og står med 13 seirer av like mange mulige i sin proffkarriere der han har gått kamper i fjærvekt og super fjærvekt.

Nå skal han møte colombianske Anuar Salas (20 seirer, 12 på knockout og åtte tap), en 33-åring som de siste årene først og fremst er brukt for å matche lovende boksere.

– Vi er først og fremst glade for at vi får kamper nå som det er utfordrende på grunn av corona. Bernard gikk tre kamper i fjor, og dette er et nytt steg, sier trener Kjell Sørum på telefon fra Barcelona.

VENTES I BARCELONA: Etter planen kommer Eddie Hearn på boksestevnet i Barcelona i kveld. Dette bildet er fra februar 2020. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Sendes globalt

Hovedpersonen selv har nettopp gjennomført innveiingen når de snakker med VG.

– Jeg gleder meg veldig, og særlig siden dette er en mulighet til å få vist meg frem for hele verden, sier Torres til VG.

Stevnet vises nemlig på strømmetjenesten DAZN, som er tilgjengelig i over 200 land. Fredagens sending starter kl. 20.00 norsk tid, og Torres er i en av de første kampene på stevnet der det blant annet er to EM-tittelkamper.

– Det er en del som følger meg på Filippinene også. Det er morsomt at de kan se meg, sier Torres fornøyd.

LOKALE STØTTESPILLERE: Svein Håvard Steinli (t.v.) og Ronnie Brenden i RB Fysio har hjulpet Bernard Angelo Torres med både det fysiske og økonomiske de siste månedene. Bildet er tatt tidligere denne uken. Foto: PRIVAT

«Småpenger»

Manager Roar Sørum, som altså er sønn av trener Kjell Sørum, håper at Torres snart skal få skikkelig fart på karrieren. Torres signerte en femårskontrakt med Maravilla for tre år siden, og fokuset har vært utvikling. Håpet er at det også etter hvert skal gi penger i kassen for hovedpersonen og støtteapparatet.

– Han får 30.000 kroner per kamp nå, så det er klart at det ikke dekker stort. Bernard satser 100 prosent på dette, og jobber minimalt ved siden av. Hadde det ikke vært for noen lokale sponsorer, så ville dette vært nesten umulig, sier Roar Sørum og fremhever RB Fysio på Gran.

Trener Kjell Sørum bruker ferier og egne lommepenger for å reise rundt med eleven. Hvis promotor Hearn lar seg imponere av den lynhurtige 24-åringen fra Hadeland kan det bli fart på sakene ...

