Supertalentet avslører: Har epilepsi

Han regnes som en kommende superstjerne i amerikansk fotball. Nå avslører Justin Fields (22) at han har epilepsi.

ÆRLIG: Justin Fields har orientert klubbene som kan velge ham om at han har hatt diagnosen epilepsi fra barnsben av. Foto: Paul Vernon / FR66830 AP

Det er en sykdom han har hatt siden han var barn.

NFL.com-reporter Ian Rapoport skriver på Twitter at 22-åringen har informert klubbene om at han siden barnsben har vært diagnostisert med epilepsi, men at det aldri har hemmet ham i sporten, så lenge han har brukt medisiner.

– Legene forventer seg også at han kommer til å «vokse fra sykdommen», som aldri i familiens Fields har gjort, skriver Rapoport og legger til at symptomene har blitt mindre hyppig de siste årene. Ifølge legene er det mulig at han allerede har blitt kvitt sykdommen.

Det er neste fredag at klubbene i amerikansk fotball, NFL, skal velge talenter for fremtiden i den såkalte draften.

Justin Fields er en av flere quarterbacker som er attraktive blant de spillerne som nå skal velges. Quarterback er den viktigste posisjonen i amerikansk fotball - som å finne en goalgetter i «vår» fotball.

Ekspertene spekulerer i om San Francisco 49ers, som har tredjevalget, kommer til å velge Fields.

Foruten epilepsi, settes det imidlertid spørsmålstegn rundt hans arbeidsmoral. Til ESPN sier 22-åringen selv at det ikke er noen grunn til:

– Jeg så at det var litt snakk om det i sosiale medier. Jeg vet ikke om hvor det kommer fra, men for å være ærlig, så tar jeg det bare som tennvæske. For meg er det en større utfordring om de stiller spørsmål rundt kastarmen eller treffsikkerheten min, sier han til ESPN.

– Dette gjør at jeg kommer til å jobbe enda hardere.

San Francisco 49ers hadde i sin tid en av historiens mest kjente quarterbacker i Joe Montana. Den siste tiden er det Jimmy Garoppolo som har vært førstevalget, men han har slitt med skader.

PS: Epilepsi er, ifølge Store medisinske leksikon, en samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til «anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse».

