Manchester City én seier unna tittelen - kan få Liverpool-hjelp

(Crystal Palace-Manchester City 0–2) Manchester City gjorde jobben, og kan fortsatt bli seriemester i helgen.

Pep Guardiola og City trenger i utgangspunktet én seier til for å ta seriemesterskap nummer syv, men alt kan ordne seg på søndag dersom Liverpool slår Manchester United (kampstart kl. 17.30).

Får City hjelp av Liverpool skal det bli vanskelig å holde sosial avstand i Manchester i morgen kveld. Da skal man feire den tredje ligatittelen på fire sesonger.

Guardiola gjorde hele åtte endringer på laget som slo Paris Saint-Germain i Champions League på onsdag. I første omgang så det ut som utskiftningene var for mange, for Manchester City hadde ikke et eneste skudd på mål - for første gang på 21 kamper.

To mål på 83 sekunder

Crystal Palace hadde to store muligheter. Den største hadde Christian Benteke, men skuddet hans fra kloss holde ble blokkert av Manchester City-keeper Ederson.

På under to minutter i andre omgang snudde alt.

Først brukte Sergio Agüero to touch og scoret et praktmål i 57. minutt før Ferran Torres satte et skudd mellom beina på Cheikhou Kouyate og forbi en sjanseløs Crystal Palace-keeper Vicente Guaita.

Det var to mål på 83 sekunder og det var en mester verdig!

– Endelig kunne jeg spille. Jeg er så glad, jeg har ventet lenge på å spille en hel kamp. Nå får vi vente til i morgen å se om Liverpool kan hjelpe oss slik at seieren smaker enda bedre, sier Seergio Agüero til BT Sport.

Raheem Sterling var nær ved å øke til 3–0 mindre enn tre minutter senere. Da var stolpen i veien. Vi telte 12 avslutninger til fra City bare i 2. omgang. Statistikken fra 1. omgang er det bare å glemme.

Og derfra og ut var det bare Manchester City. Nå har Pep Guardiolas menn 11 borteseirer på rad i Premier League og den smått utrolige målforskjellen 28–4.

Det er en tangering av rekorden til Chelsea fra 2008 og Citys egen seiersrekke fra 2017.

