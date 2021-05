Høyre-toppen får Carlsen-hjelp i spillpolitisk thriller

STORTINGET (VG) Peter Frølich (33) har ikke gitt opp håpet om å få med seg Høyre-landsmøtet på å vrake Norsk Tipping-monopolet. Nå får politikeren fra Bergen drahjelp fra sjakk-verdensmester Magnus Carlsen (30).

SJAKK MATT: Peter Frølich gjorde en god innsats mot Magnus Carlsen, men måtte gi tapt. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Spillpolitikken er en av sakene det er dissens om foran Høyres landsmøte til helgen.

Flertall innstiller på å beholde dagens enerettsmodell, mens et mindretall bestående av Henrik Asheim, Heidi Nordby Lunde, Vetle Wang Soleim og Sandra Bruflot går inn for en lisensmodell, der utenlandske spillselskaper får lov til å markedsføre og selge spill i Norge – mot å betale en skatt.

Magnus Carlsen markerte allerede sommeren 2019 at han ønsker å slippe utenlandske spillselskaper til da han gikk inn for at sjakkforbundet skulle skrive sponsorkontrakt med Kindred-gruppen. Han fikk ikke flertall for det, men i januar 2020 inngikk hans «egen» sjakklubb, Offerspill, avtale med dem.

Og noen uker senere ble Carlsen selv et globalt ansikt for Unibet, som er en del av Kindred-konsernet.

– Vi har ikke noe spillmonopol i Norge. Vi har et spillkaos, der milliarder av kroner forsvinner rett til utlandet. Dette er penger som kunne ha blitt igjen i Norge. Derfor må vi sette en stopper for dette, sier Peter Frølich.

Han mener at de norske forsøkene på å stoppe de utenlandske spillselskapene har vært «som å slukke en skogbrann med vannpistol».

– Flere og flere spiller uansett på de utenlandske spillselskapene. Det er bare en myte at vi har et spillmonopol. Halvparten er regulert, den andre delen er totalt uregulert. Det er ingen kontroll. Norge er verdensmestere i å regulere fornuftig, og det bør vi gjøre for å sikre at milliarder blir igjen i Norge.

ENIG: Både Peter Frølich og Magnus Carlsen mener at spillmonopolet har utspilt sin rolle. Her er Carlsen på besøk i Stortinget hos Høyre-politikeren. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Hva med de spillavhengige?

– De som spiller på Norsk Tipping, blir fanget opp. Det blir ikke alle dem som spiller på utenlandske spillselskaper. I Sverige har de en ordning som heter «Spelpaus», der svenske spillere kan pause seg selv fra spill fra alle selskaper som har lisens.

Magnus Carlsen mener også at «Spelpaus» er viktig.

– Hvis alt spill i Norge blir lisensiert, blir det mulig å «melde seg ut» fullstendig, som i «Spelpaus». Jeg synes det er en veldig god idé. Jeg har selv opplevd selv at jeg har spilt på poker eller betting, og at jeg synes det er fint å ha muligheten til å stenge seg selv uten en periode. For meg har det vært viktig, og jeg tror det er mange som har det som meg.

– Har du hatt en utfordring med for mye spill?

– Utfordring og utfordring ... Jeg vet som mange andre at pengespill kan være litt altoppslukende i periode. Selv om en ikke spiller seg fra gård og grunn, kan det også være en stor tidstyv. Da er det greit å kunne begrense det.

– Hvorfor støtter du Frølichs oppfatning om å fjerne monopolet?

– Jeg mener at det allerede har bikket over og føler at det er urealitisk å holde de utenlandske bettingselskapene unna.

– Er det en del av sponsoravtalen at du støtter bettingselskapene?

– Nei, jeg representerer bare meg selv her og nå. Jeg er ambassadør for Unibet-brandet, jeg ikke talsmann eller lobbyist for Kindred. Det står ikke noe i sponsoravtalen om at jeg skal drive med det.

Carlsen mener potten for idretten, som kjemper for spillmonopolet, kan bli større om en innfører en lisensordning som gjør at ikke milliardene forsvinner ut av Norge.

– Jeg tror jevnt over det vil gagne mange.

– Hvilke reaksjoner har du fått etter at du gjorde Unibet-avtalen?

– Jeg tenker vel at de som var positive fra før, fortsatt er positive, og de som var negative, fortsatt er negative.

Peter Frølich og Magnus Carlsen tok også et parti sjakk - i den gamle lagtingssalen. Spillselskapene hadde neppe gitt innsatsen tilbake for spill på vinneren. Men etterpå kom verdensmesteren med rosende ord til Høyre-politikeren:

– Du er den beste norske politikeren jeg har møtt i sjakk.

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, synes ikke noe om at Høyre nå vurderer lisensmodellen:

– Dette er et forslag gjort mot bedre vitende. Både forskere, behandlere og de spillavhengige selv er enige om at enerettsmodellen er den som best ivaretar dem som har problemer med pengespill.

Hun er heller ikke enig i Frølich og Carlsens vurdering av hvordan monopolet fungerer:

– Den norske spillmodellen fungerer godt. Vi lykkes med å kanalisere spillere inn til ansvarlige spill hos Norsk Tipping, og vi har politikere som har vilje til å bruke de virkemidlene som trengs for å beskytte sårbare grupper.

– Hva med svenske «Spelpaus»?

– Spelpaus i Sverige er et verktøy for utestengelse fra spillene som har lisens. Problemet er at nær 40 prosent av spillerne som har utestengt seg, fortsetter å spille på ulisensierte selskaper. Da fungerer det ikke etter hensikten, og de spillerne som sliter mest, kan fortsette å tape tusenvis av kroner.

Huseby mener at det ulovlige markedet fortsatt er et enormt problem i Sverige, selv om de har lisensmodell.

– De siste to årene har svenske myndigheter utstedt 23 virksomhetsforbud mot ulisensierte selskaper som rettet seg mot svenske spillere. Av disse driver de fleste fortsatt ulovlige nettsider.

Hun tror heller ikke at det blir mer penger til frivilligheten av en lisensmodell.

– En rapport fra Oslo Economics viser at veldedige formål vil få 1,3 milliarder mindre hvert eneste år hvis vi forlater enerettsmodellen.

