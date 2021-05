Mané-akrobatikk da Liverpool endelig vant igjen: – Fortsatt «outsidere»

(Liverpool – Southampton 2–0) Alisson Becker kastet seg ut som en håndballkeeper, 46 sekunder senere satte Sadio Mané en flyver i motsatt ende. Det sikret Liverpool-seieren.

1–0-scoringen til senegaleseren var lenge kampens eneste, og da Thiago doblet i sluttminuttet med en hammer av en bredside, tok Jürgen Klopps mannskap et lite jafs av konkurrentene om Europa-plasseringene på Premier League-tabellen.

Leicester (nummer fire) tapte overraskende mot Newcastle fredag kveld, mens Tottenham røk 1–3 for Leeds tidligere lørdag. Småsensasjonen West Ham (nummer fem) møter Everton søndag. Både London-laget og Liverpool truer dermed Leicester bakfra.

– Dette resultatet holder Liverpool i jakten om topp fire, men de er fortsatt «outsidere», sier Liverpools tidligere forsvarsgigant Jamie Carragher på Sky Sports’ sending.

– Vi er ikke glade for denne situasjonen vi befinner oss i. For stemningen, selvtilliten og med tanke på neste kamp er vi glade for å vinne. Vi må bare kjempe til siste slutt for å beholde denne lille sjansen, sier 2–0-scorer Thiago til samme kanal etter sitt første mål for klubben siden overgangen fra Bayern i fjor sommer.

AKROBATISK: Liverpool-offensiven Sadio Mané har headet inn 1–0-målet bak Southampton-keeper Fraser Forster lørdag kveld. Foto: Paul Ellis / PA Wire

Et spillesugent Liverpool-lag – med to uker siden forrige kamp og tre matcher siden forrige seier – kjørte hardt første halvtimen. Med Klopp-kopien Ralph Hasenhüttl på motsatt trenerbenk var motstanderen også interessert å holde tempoet oppe, og 1–0-målet var et godt bilde på det:

Southampton angrep hyperkjapt i lengderetning. Hurtige Theo Walcott spilte enda hurtigere Nathan Tella fri. Han slo umiddelbart videre til Che Adams, som var satt på blank goal og kunne avslutte. Men Alisson Becker kastet seg ut i stjerneformasjon, fikk hindret ballen i å passere – og i stedet feide hjemmelaget rett i angrep på Anfield.

Fabinho fikk ballen rett utenfor 16-meteren. Han tok med seg Mohamed Salah ute til høyre, og egypteren siktet mot sin favorittlekekamerat på motsatt flanke. Sadio Mané gjorde et akrobatisk svev, fikk satt hodet på innlegget og styrte inn ledermålet fra kloss hold.

Denne gangen var Southampton-keeper Fraser Forster sjanseløs. Han hadde allerede rukket å stoppe Salah ved et par anledninger, Diogo Jota én gang og hadde en god venn i tverrliggeren på et forsøk fra Gini Wijnaldum rett før.

I motsatt ende var Alisson strålende hele kvelden og samtidig avgjørende med redningen på Che Adams’ kjempesjanse rett før 1–0-målet. Men brassen forærte samme Adams en gratissjanse på 1–0 med 14 minutter igjen etter et svakt pasningsforsøk.

Avslutningen fra Southampton-angriperen var Alisson nede og plukket – og da Thiago svevde forbi Stuart Armstrong og skrudde ballen rundt Jannik Vestergaard fra 18 meters hold, var det ingen tvil om hvor seieren ville havne.

– En fantastisk følelse, men det viktigste er de tre poengene og at vi kjemper for det lille mirakelet, sier Thiago – og beskriver det med at døren er stengt, men vinduet er åpent – og at de må karre seg gjennom vinduet for å snike seg inn i Europas gjeveste klubbturnering neste sesong.

