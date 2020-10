Spillerne var «aggressive og sinte». Lagerbäck så seg nødt til å ta et uvanlig grep.

Frustrasjonen og følelsene herjet med det norske landslaget etter nederlaget for Serbia. Tre dager senere herjet de med Romania.

Lars Lagerbäck hadde all grunn til å være fornøyd med det Erling Braut Haaland presterte mot Romania. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

ULLEVAAL STADION: Det hører til sjeldenhetene at et norsk landslag vinner med fire mål. Enda sjeldnere er det at en spiller scorer hat trick. Likevel, det norske laget klarte ikke å glede seg helt og fullt etter utklassingen av Romania.

Til det satt det brutale nederlaget for Serbia tre dager tidligere for hardt i. Alexander Sørloth var fortsatt forbannet. Martin Ødegaard innrømmet at han kommer til å tenke på EM-sjansen som glapp i lang tid.

Stefan Strandberg sa at det først var sent lørdag kveld, eller kanskje så sent som søndag morgen, at spillergruppen ble «ferdig» med mesterskapet som glapp.

Trener Lars Lagerbäck innså at han måtte ta grep etter nederlaget. Svensken gjorde noe han gjør svært sjeldent. For å komme seg videre etter den gigantiske nedturen, satte han i gang et større gruppearbeid. På Thon-hotellet på Storo ble elevene delt inn i fem grupper. De fikk penn og papir og tre oppgaver. Det var på tide å lufte ut.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard leverte på et helt annet nivå mot Romania søndag, enn hva de gjorde mot Serbia torsdag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Mye følelser og frustrasjon

De skulle sette ord på hvilke holdninger de hadde hatt før Serbia-kampen, og de skulle sette ord på hva som ikke fungerte i både forsvar- og angrepsspillet.

«Funnene» ble delt og jobbet videre med.

– Vi trengte å lufte litt. Det var mye følelser og frustrasjon. Jeg tror det hjalp inn mot denne kampen. Vi fikk tankene ned på papir, sier Stefan Strandberg. Han var tilbake i rød drakt etter fire år. Hva som konkret ble sagt, vil han holde internt.

Sørloth sier at alle satt med en tom følelse inni seg etter Serbia-tapet. Så satte spillerne seg sammen.

– Da bestemte vi oss for at vi ikke skal spille sånn fotball igjen. De fleste av oss var aggressive og sinte, egentlig, sier han til TV 2.

Den ferske RB Leipzig-spissen mener det nå er på tide å skape kontinuitet i prestasjonene. Laget kan ikke fortsette å variere så mye som de har gjort i høst.

Full støtte til Lagerbäck

Strandberg er fullstendig klar over hvor stor sulten i det norske folk er på et nytt mesterskap. Han understreket likevel en ting. Han tror ikke det svir mer for noen andre, enn det gjør for spillergruppen. De har drømt om å spille i et mesterskap siden de var små. Nå hadde de sjansen. Det gikk ikke.

Russland-proffen tror spillergruppen vil vokse på erfaringen. Mange er unge, og de har ikke vært i en slik situasjon tidligere. Forhåpentlig kommer de der igjen. Da stiller de bedre forberedt enn de gjorde nå.

Lagerbäck har de siste dagene understreket flere ganger at den lovende spillergruppen mangler nettopp erfaring. På internasjonalt toppnivå mener han det er viktigere enn det meste.

Det norske laget samlet seg i ring flere ganger før kampen mot Romania. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Svensken åpnet, overraskende for mange, for å tre til siden som landslagssjef etter Serbia-kampen. Spekulasjonene om hans fremtid i jobben ble ikke noe mindre da Ståle Solbakken lørdag fikk sparken som FC København-trener.

– Vi er superhappy med det trenerteamet som er, understreket Strandberg søndag kveld.

– Det tror jeg skinte greit gjennom med prestasjonen i dag. Om det var misnøye, tror jeg ikke vi hadde levert som i dag. Vi har ekstremt stor tro på det vi holder på med, sa han videre.

Strandberg tror Lagerbäck har alt som skal til for å lede Norge til et mesterskap.

En siste peptalk før kampstart. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Skal være vakrest

Før Romania-kampen la svensken merke til at spillerne samlet seg i ring ved et par anledninger. Det tok han som et tegn på at revansjelysten var svært stor, og at de ville slå tilbake sammen.

– Vi fikk beskjed av Lars om å være størst og vakrest, sa Strandberg på pressekonferanse etter kampen.

– Jeg sa vel størst og best, svarte Lagerbäck.

– Jeg hørte vakrest, kontret Strandberg.

Uansett hva det var, meldingen så iallfall ut til å funke. Det samme gjorde gruppearbeidet.

Neste sjanse til å bevise nettopp det, kommer mot Nord-Irland onsdag kveld.