Arsenal-maskoten «Gunnersaurus» står høyt i kurs hos både spillere og tilhengere. Nå skal den grønne dinosauren ha fått sparken.

«Gunnersaurus» er en kjent og kjær figur for Arsenal-supportere. Foto: David Klein / Reuters

Alle som har sett Arsenal spille, enten de har vært til stede på Emirates Stadium eller sett London-klubben gjennom TV-skjermen, har sett ham. Den grønne dinosauren, med navnet «Gunnersaurus», har i flere i tiår ønsket spillere og supportere velkommen til kamp. Nå kan det være slutt.

Det er anerkjente The Athletic som skriver at maskoten har fått sparken.

Årsaken til at Arsenal angivelig har valgt å kvitte seg med maskoten, skal være at ingen supportere for tiden slipper inn på engelske fotballstadioner som følge av koronapandemien.

Nyheten er ikke bekreftet av Arsenal, men på GoFundMe er det opprettet en innsamlingsaksjon for mannen som har jobbet som maskoten i samtlige 27 år. «Gunnersaurus er et klubbikon som vi ikke kan la bli utryddet», skriver George Allen, mannen bak innsamlingsaksjonen.

Tidligere storscorer kritisk

Den tidligere storscoreren Ian Wright tar nyheten tungt.

«Dette er fryktelige nyheter», skriver Wright på Twitter.

Han spør om Jerry får jobben som «Gunnersaurus» tilbake når supporterne igjen får slippe inn på stadion, men har foreløpig ikke fått svar fra Arsenal.

Ian Wright. Foto: Andrew Yates / Reuters

Wright er ikke den eneste tidligere Arsenal-spilleren som reagerer.

– Dette er utrolig. Det finnes supportere i 30- og 40-årene som har vokst opp med den dinosauren. Det er skuffende. Jeg synes det er dårlig gjort av Arsenal. Det synes jeg virkelig, sier Paul Merson til Sky Sports.

TV-profilen Piers Morgan er heller ikke nådig.

«Hva? Dette bør ikke være sant. Er det sant, Arsenal?», skriver han på Twitter. Morgan legger at han «nekter» å la Arsenal sparke maskoten. «Du skal ingen steder, Gunnersaurus», skriver Arsenal-supporteren.

Kuttet 55 stillinger i august

Det er ikke første gang Arsenal havner i hardt vær som følge av kutt.

I august valgte klubben å kutte 55 stillinger.

– Alle våre viktigste inntektskilder er betydelig redusert. Inntektene fra rettighetsavtaler, på kampdager og fra andre kommersielle aktiviteter er alle blitt hardt rammet, og disse innvirkningene vil i hvert fall fortsette inn i den kommende sesongen, sa sportssjef Raúl Sanllehi og administrerende direktør Vinai Venkateshami i en uttalelse da.

Arsenal spiller for tiden for tomme tribuner. Foto: Ian Walton / Reuters

Morgan var blant dem som reagerte den gangen også.

«Dette er ikke moralsk forsvarlig og ikke det jeg forventer av en klubb med vår arv. Dette er en skammelig avgjørelse», skrev han på Twitter.

Ian Wright var heller ikke imponert den gangen.

«Husk hvem du er, hva du er og hvem du representerer», skrev han på Twitter. Det er et sitat fra den tidligere Arsenal-spilleren David Rocastle, som står skrevet på et banner som henger på Emirates Stadium.

Rivaler med støtteerklæringer

Flere klubber har mandag uttrykt sin støtte til «Gunnersaurus».

De regjerende Europa League-mesterne Sevilla har lagt ut et bilde av maskoten som svar på spørsmålet «Hvem håper du din klubb signerer i dag?».

London-rival Chelsea sender klemmer til «Gunnersaurus» i et innlegg på Twitter, mens Crystal Palace-spiss Michy Batshuayi skriver «Det er slik du behandler maskoten din» til et bilde av at han hilser på Belgias landslagsmaskot.